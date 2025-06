Cicor schliesst Deal mit Mercury ab

Bronschhofen – Der von Cicor im April angekündigte Deal mit Mercury ist in trockenen Tüchern. So wird Mercury über die nächsten fünf Jahre Produkte von Cicor im hohen zweistelligen Millionenbereich beziehen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Zusätzliches Umsatzpotenzial gebe es, weil die Zusammenarbeit langfristig vertieft werden soll.

Im Rahmen der Partnerschaft übernimmt Cicor zudem wie vorgesehen den Elektronikproduktionsstandort von Mercury in Plan-les-Ouates in Genf mit 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie es weiter heisst. Die dortige Produktion soll innerhalb der nächsten 18 Monate schrittweise an die Cicor Standorte Bronschhofen und Newport in Grossbritannien verlagert werden.

Der Deal hat für Cicor eine hohe strategische Bedeutung: Zusammen mit der im April 2025 abgeschlossenen Akquisition von sieben Eolane-Standorten in Frankreich und Marokko und der angekündigten Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme von Mades in Spanien stärke er die Position des Unternehmens als führender paneuropäischer Anbieter für missionskritische Elektroniklösungen im Luft-/Raumfahrt und Verteidigungssektor, so das Communiqué. (awp/mc/ps)