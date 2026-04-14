Cicor wächst im ersten Quartal dank Akquisitionen

Bronschhofen – Die Industriegruppe Cicor hat im ersten Quartal 2026 dank Akquisitionen weiter zugelegt. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält das Management fest.

Die Gruppe setzte in den ersten drei Monaten 160,7 Millionen Franken um und damit 22,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Der wesentliche Wachstumsbeitrag sei von den im Vorjahr akquirierten Gesellschaften gekommen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Das akquisitionsbedingte Wachstum von gut 33 Prozent sei allerdings von einem organischen Rückgang (6%) und einem negativen Währungseffekt von knapp 5 Prozent geschmälert worden.

Den Auftragseingang beziffert das in den Bereichen Leiterplatten, Mikroelektronik und EMS (Electronic Manufacturing Services) tätige Unternehmen auf 196,4 Millionen Franken (+56,1%). Mit den Zahlen hat Cicor die Erwartungen von Analysten (AWP-Konsens) beim Umsatz verfehlt, beim Auftragseingang hingegen deutlich übertroffen.

Zur Gewinnentwicklung macht Cicor bei den ungeraden Quartalen keine Angaben.

Wichtige Neukunden und Eisenbahn-Grossprojekt in Frankreich

Im ersten Quartal habe Cicor zwei neue Kunden im wichtigen Bereich Luft- und Raumfahrt und Verteidigung gewonnen, heisst es in der Mitteilung weiter. Einer der Neukunden sei das grösste norwegische Rüstungsunternehmen, Kongsberg.

Darüber hinaus gibt Cicor den Abschluss einer «langfristigen» Partnerschaft im Markt für Eisenbahninfrastruktur in Frankreich bekannt. Dieses soll ab 2027 jährlich über 20 Millionen Franken Umsatz einbringen.

Guidance bestätigt

Gestützt auf ein positives Book-to-Bill-Verhältnis rechnet die Gruppe im Jahr 2026 mit einer Rückkehr zum organischen Wachstum. Dieses dürfte sich im Jahresverlauf schrittweise entwickeln, wobei der stärkste Impuls in der zweiten Jahreshälfte erwartet wird.

Für das Gesamtjahr bestätigt Cicor seine Umsatzprognose von Anfang März und rechnet weiterhin mit einem Wert im Bereich von 700 bis 750 Millionen (2025: 616,5 Mio Fr.). Bei der Profitabilität wird ein EBITDA im Bereich von 70 bis 80 Millionen Franken erwartet. Das Management stützt sich dabei auf die Annahme, dass die aktuelle geopolitische Situation «keine wesentlichen negativen Auswirkungen» auf die Kernmärkte von Cicor oder die Fähigkeit zur Abarbeitung des Auftragsbestands habe. (awp/mc/ps)