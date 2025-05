CKW verdient im Halbjahr wegen Sondereffekten deutlich weniger

Axpo verdient im ersten Halbjahr deutlich weniger

Baden – Die Axpo hat im per Ende März abgelaufenen ersten Halbjahr etwas weniger umgesetzt und unter dem Strich weniger verdient. Der grösste Schweizer Energiekonzern verdiente vor allem im Handelsgeschäft weniger. Die Axpo lieferte in der Berichtsperiode rund 40 Prozent des in der Schweiz verbrauchten Stroms, wie die Gruppe am Dienstag mitteilte. Die Gesamtleistung sank […]