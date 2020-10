Clariant auch im Sommerquartal von der Pandemie belastet

Muttenz – Der Chemiekonzern Clariant hat mitten in der Coronakrise durchzogene Zahlen vorgelegt. Umsatz und operativer Gewinn gingen im dritten Quartal zurück und lagen zum Teil unter den Erwartungen der Analysten.

Der Konzern weist für die Monate Juli bis September einen um 14 Prozent tieferen Umsatz von 893 Millionen Franken aus, wie am Donnerstag aus einem Communiqué hervorging. Die Hälfte des Rückgangs ist auf Währungseffekte zurückzuführen.

Denn in lokalen Währungen wäre der Umsatz lediglich um 7 Prozent gesunken. In den ersten neun Monaten 2020 setzte Clariant 2,84 Milliarden Franken um, in Lokalwährungen 6 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Damit haben sich die Geschäfte beim Hersteller von Spezialchemikalien nach dem Ende des coronabedingten Lockdowns nicht wirklich aufgehellt. Im ersten Semester hatte noch ein Minus von 5 Prozent zu Buche gestanden.

Die Covid-19-Pandemie habe auch im dritten Quartal „erhebliche“ negative Auswirkungen auf mehrere der wichtigsten Endmärkte gehabt, erklärt denn auch Konzernchef Hariolf Kottmann in der Mitteilung.

Besonders stark getroffen wurde die Sparte Natural Ressources, die einen grossen Teil ihrer Kunden in der Erdölindustrie, im Bergbau und in der Autobranche hat.

Besseres Q4 versprochen

Die tiefere Auslastung schlug sich in der Profitabilität nieder. Clariant weist für das dritte Quartal einen Betriebsgewinn EBITDA von 127 Millionen Franken aus; das sind 16 Prozent weniger als im Vorjahr.

Die entsprechende Marge fiel um 0,3 Prozentpunkte auf 14,5 Prozent. Analysten hatten jeweils höhere Werte erwartet. Den Reingewinn nennt Clariant nicht.

Und die Pandemie dürfte auch im letzten Jahresviertel die Geschäfte von Clariant tangieren. Die Ergebnisse würden sich aber gegenüber dem Berichtsquartal leicht verbessern, verspricht Clariant. (awp/mc/ps)