Climatex bietet Technologien für zirkuläre Textilien

Altendorf SZ – Climatex hat zwei Technologien für zirkuläre Textilien entwickelt: Dualcycle erlaubt die sortenreine Trennung von Mischgeweben. Das Nähgarn Stitchlock löst sich auf und zerlegt Kleidungsstücke in ihre Ursprungskomponenten. Dafür nötig sind allein hohe Temperaturen, Druck und Wasser.

Climatex bietet zirkuläre Lösungen für die textile Kreislaufwirtschaft. Entsprechend heisst die Massgabe des Schwyzer Unternehmens bei der Entwicklung umweltfreundlicher, funktionaler und langlebiger Textilien: Design for Disassembly. Für Textilien, die am Ende ihres Lebenszyklus wieder in ihre ursprünglichen Komponenten zerlegt werden können, hat Climatex zwei Technologien entwickelt: Dualcycle und Stitchlock.

Damit können laut einer Mitteilung auch die zahlreichen Materialien von Kleidungsstücken wie Nähte, Futterstoffe, Reissverschlüsse und Klebstoffe auf einfache und umweltverträgliche Weise einzeln zurückgewonnen werden. Wichtig ist das, weil Recyclinganlagen sortenreine Materialfraktionen benötigen.

Stitchlock ist ein Nähgarn, das sicherstellt, dass die Zerlegung von konfektionierten Textilprodukten schon bei deren Herstellung mitgedacht und ermöglicht wird. Das Garn löst sich unter Verwendung von hoher Temperatur, Druck und Wasser auf und gibt damit die Einzelteile des Produkts wieder frei. Stitchlock wurde im Herbst 2024 lanciert und gewann wenige Wochen danach einen ISPO Textrends Award und den PCIAW Circular Technology Award.

Dualcycle ermöglicht eine lösungsmittelfreie, sortenreine Trennung von Mischgeweben. Damit werden zwei oder mehr Materialien durch eine sogenannte textile Schraube zu einem Mischgewebe verbunden. Löst man diese Schrauben mit hoher Temperatur, Druck und Wasser, entflechten sie sich wieder. „Weltweit einzigartig bietet diese Technologie eine Lösung für eines der grössten Probleme der Textilindustrie“, so Climatex.

Bisher bietet das Unternehmen Möbelstoffe sowie Textilien für den öffentlichen Transport und die Automobilindustrie an. Zirkuläre Stoffe für den Alltag, den Sport und die Arbeit werden derzeit den Angaben zufolge entwickelt. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)