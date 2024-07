Competec verkauft Healthcare-Tochter Medidor AG

Mägenwil – Die Handelsgruppe Competec verkauft ihre Healthcare-Tochter Medidor AG an eine Gruppe privater Investoren rund um Ex-Competec-CEO Martin Lorenz. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die Käuferschaft habe zu diesem Zweck eigens die Holdinggesellschaft «Medidor Holding» gegründet, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Acht Mitarbeitende wechseln in diesem Zusammenhang mit Medidor per Vollzug.

Roland Brack, Inhaber und Verwaltungsratspräsident der Competec-Gruppe, begründet den Verkauf in der Mitteilung damit, dass sich das Healthcare-Geschäft in den Aspekten Markenführung, Regulatorien, Tarifstrukturen und erforderlichem Know-how erheblich vom Kerngeschäft von Competec unterscheide.

Competec werde die B2C-Sortimente von Medidor aber auch in Zukunft anbieten, heisst es weiter. Diese werde auf diesem Weg zum Lieferanten der Competec-Gruppe, wie sie es bereits vor 2020 gewesen sei.

Die Competec-Gruppe erzielte im letzten Jahr mit 1300 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1,14 Milliarden Franken. (awp/mc/pg)