Brack-Mutterkonzern Competec erweitert Führungsgremium

Mägenwil – Die Competec-Gruppe, zu der unter anderem die bekannten Handelsunternehmen BRACK.CH und Alltron gehören, beruft zwei neue Mitglieder in die Unternehmensleitung: Manuela Wendland als Chief Human Resources Officer und Andrea Tranel als Chief Financial Officer. Ein drittes neues Mitglied ist noch vakant.

Andrea Tranel, CFO

Andrea Tranel war zuletzt über fünf Jahre Finanzchefin bei der AEW Energie AG und hat davor als CFO und Leiterin Controlling mehrerer nationaler und internationaler Unternehmen verschiedener Branchen im In- und Ausland die Weiterentwicklung der jeweiligen Unternehmen mitgeprägt. Ausserdem ist sie Verwaltungsrätin der Schaffner Holding in Luterbach. Sie hat Ökonomie an der Universität Hohenheim studiert und das Advanced Management Program in General Management an der Harvard Business School absolviert. Seit kurzem lebt sie im Kanton Aargau. Sie hat ihre Stelle bei Competec am 16. Januar angetreten. Andrea Tranel übernimmt die CFO-Funktion, die bisher CEO Martin Lorenz in Personalunion ausübte.

Manuela Wendland, CHRO

Manuela Wendland, mehr als sieben Jahre in führender Position bei Unternehmen der Conzzeta AG und zuletzt – durch Akquisition – beim Industrieunternehmen Recticel tätig, hat sich zuvor in diversen Branchen in In- und Ausland langjährige Personalführungserfahrung mit den Schwerpunkten Personal-, Organisations- und Kulturentwicklung angeeignet. Nach ihrem Studium der Soziologie an der Universität Bamberg hat sie das IMD Global Leadership Program in Singapur und Lausanne absolviert. Manuela Wendland wohnt im Kanton Solothurn und hat ihre Stelle am 1. Februar angetreten.

Skalierung von Prozessen und Veränderungsprojekte im Zuge des Unternehmenswachstums

Während der Wechsel an der HR-Spitze eine reguläre Nachrekrutierung ist, haben Unternehmensleitung und Verwaltungsrat gemeinsam entschieden, Martin Lorenz› Doppelrolle von CEO und CFO zu entkoppeln und die Finanzposition mit einer neuen Person zu besetzen. Man wolle sich, so Lorenz, im Zuge des Wachstums der Competec-Gruppe breiter aufstellen, um neue Herausforderungen noch besser zu meistern. Das äussert sich auch im weiteren Beschluss der beiden Gremien, einen neuen Unternehmensbereich «Geschäftsprozessentwicklung» zu schaffen. Derzeit läuft der Besetzungsprozess für die Bereichsleitung, die als achtes Mitglied ebenfalls Einsitz in die Unternehmensleitung nehmen wird. (mc/pg)