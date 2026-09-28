Damir Bogdan nominiert für den Verwaltungsrat von Switzerland Global Enterprise

Zürich – Der Verwaltungsrat von Switzerland Global Enterprise (S-GE) wird der Generalversammlung 2027 Damir Bogdan als neues Mitglied des Verwaltungsrats vorschlagen. Mit dem Ostschweizer Unternehmer und Technologieexperten stärkt S-GE die Kompetenzen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Digitalisierung und technologische Innovation weiter.

Damir Bogdan hat QuantumBasel AG, das Kompetenzzentrum für Quantencomputing und künstliche Intelligenz, aufgebaut und ist für die globale Strategieentwicklung, den Aufbau von Partnerschaften sowie die Markt- und Kundenentwicklung verantwortlich. Seit 2015 ist er zudem Gründer und CEO der Actvide AG, mit der er Unternehmen in den Bereichen Business Transformation, Digitalisierung und Strategie berät. Zuvor war er während zehn Jahren bei Raiffeisen Schweiz tätig, davon acht Jahre als CIO und Leiter Operations sowie als Mitglied der Geschäftsleitung. Damir Bogdan verfügt über langjährige internationale Erfahrung und engagiert sich in verschiedenen Verwaltungsräten und Fachgremien.

«Damir Bogdan bringt fundierte Erfahrung in den Bereichen künstliche Intelligenz, Business Transformation und Digitalisierung mit. Damit stärkt er den Verwaltungsrat von S-GE in wichtigen Zukunftsthemen und unterstützt S-GE dabei, die bereits weit fortgeschrittene Digitalisierung des Dienstleistungsportfolios kundenorientiert weiterzuentwickeln», sagt Ruth Metzler-Arnold, Präsidentin von S-GE.

Damir Bogdan folgt auf Andrej Vckovski, der per Generalversammlung 2027 aus dem Verwaltungsrat ausscheidet. «Im Namen des Verwaltungsrats danke ich Andrej Vckovski schon heute für sein hohes Engagement in den vergangenen Jahren», sagt Ruth Metzler-Arnold. Andrej Vckovski engagiert sich seit 2018 im Verwaltungsrat und unterstützte S-GE insbesondere im Bereich Digitalisierung und stand dem VR-Ausschuss für Digitalisierung und Innovation vor. Mit Damir Bogdan wird diese Kompetenz im Verwaltungsrat weitergeführt.

Wechsel an der Spitze des S-GE Verwaltungsrats

Ruth Metzler-Arnold wird an der Generalversammlung 2027 als Präsidentin des Verwaltungsrates zurücktreten. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung Simone Wyss Fedele als ihre Nachfolgerin vorschlagen. (S-GE/mc/ps)

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