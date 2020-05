Der Schweizerische Nationalfonds SNF fördert 1’000 Projekte zur Digitalisierung

3365 neue Projekte

Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) fördert die wissenschaftliche Forschung im Auftrag des Bundes. 2019 hat der SNF 6’852 Gesuche um finanzielle Unterstützung nach strengen Kriterien beurteilt. Schliesslich bewilligte er 3365 neue Forschungsprojekte mit einem Gesamtbetrag von mehr als einer Milliarde Franken. Je 37 Prozent der Mittel gingen in den Bereich Biologie und Medizin und den Bereich Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften, 26 Prozent in die Geistes- und Sozialwissenschaften. Die Empfängerinnen und Empfänger forschen an Hochschulen und weiteren Institutionen. Detaillierte interaktive Kennzahlen zur Forschungsförderung des SNF