Deutlich mehr Rega-Rettungsflüge als an Weihnachten vor einem Jahr

Bern – Die Rettungshelikopter der Rega haben über die Weihnachtsfeiertage, vom 24. bis 26. Dezember, mehr als 110 Einsätze geflogen, deutlich mehr als im Vorjahr. Auch im Ausland war die Hilfe der Rega gefragt: Nach Südafrika, Irland und Mexiko starteten drei Ambulanz-Jets.

Am meisten Einsätze wurden am Stephanstag geflogen, wie die Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega) am Dienstag mitteilte: rund 60. Über die Hälfte der Rettungseinsätze betraf verletzte Wintersportler. Gegenüber dem Vorjahr mit seinem trüben Wetter über die Feiertage nahm die Zahl der Einsätze um etwa 85 Prozent zu. (awp/mc/ps)

Rega