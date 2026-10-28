Diamanten in der Bratpfanne seit 25 Jahren eine Walliser Erfolgsgeschichte

Sierre – Diamanten gehören normalerweise an den Finger oder in industrielle Werkzeuge. Im Wallis landen sie seit 25 Jahren auch in der Bratpfanne: In Sierre entwickelt und produziert Swiss Diamond Kochgeschirr mit seiner XD-Technologie, bei der echte Diamantkristalle in die Beschichtung des Kochgeschirrs eingearbeitet werden und die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiert. Vor zwei Jahren hat das Unternehmen dieses einzigartige Materialkonzept mit der Einführung der CXD-Technologie weiterentwickelt, bei der echte Diamantkristalle mit einer Keramikbeschichtung kombiniert werden, die ohne den Zusatz von PTFE oder PFAS auskommt.

Die Idee für das ungewöhnliche Kochgeschirr entstand aus der Entwicklung technischer Beschichtungen. Swiss Diamond entwickelte ein Verfahren, mit dem sich Diamantkristalle in die Kochoberfläche einbetten lassen. Bereits 1999, noch vor der Markteinführung der ersten Pfannen, wurde die Technologie an der Erfindermesse in Genf mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. 2001 kam das erste entsprechende Kochgeschirr auf den Markt.

Seither sind die Diamantkristalle zum technologischen Markenzeichen des Unternehmens geworden. Sie verstärken die Kochoberfläche und unterstützen die Wärmeleitung. Zusammen mit dem druckgegossenen Aluminiumkörper trägt dies zu einer gleichmässigen Wärmeverteilung bei.

Eine Besonderheit ist dabei nicht nur das Material, sondern auch dessen Herkunft: Die Beschichtungen werden am Unternehmensstandort in Sierre entwickelt und hergestellt. Swiss Diamond verbindet damit eigene Materialentwicklung und Fertigung in der Schweiz.

Vom klassischen Antihaftsystem zur Keramikbeschichtung

25 Jahre nach der Einführung der ersten diamantverstärkten Pfannen entwickelt Swiss Diamond das Prinzip mit seiner CXD-Technologie weiter. Auch bei dieser Beschichtung kommen echte Diamantkristalle zum Einsatz – allerdings in Verbindung mit einer keramischen Oberfläche.

Die CXD-Beschichtung besteht aus einer gehärteten Grundschicht und einer keramischen Deckschicht mit Diamantkristallen. Bei ihrer Herstellung werden laut Swiss Diamond weder PTFE noch PFAS zugesetzt. Der Pfannenkörper besteht aus vollständig recyceltem Aluminium. Die Pfannen eignen sich für alle gängigen Herdarten, einschliesslich Induktion.

Damit steht das 25-Jahr-Jubiläum zugleich für einen technologischen Wandel innerhalb des Unternehmens: Das Material, mit dem Swiss Diamond vor einem Vierteljahrhundert bekannt wurde, bleibt bestehen – die Art der Beschichtung entwickelt sich weiter.

Entwicklung und Produktion erfolgen weiterhin in Sierre im Wallis.(pd/mc/pg)