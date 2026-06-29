Die Longevity Investors Conference 2026 stellt ihr Programm vor: Debatten, denen sich die Longevity-Branche nicht entziehen kann

Gstaad – Zu den Persönlichkeiten, die im September dieses Jahres die schwierigsten Fragen zum Thema Langlebigkeit beantworten werden, gehören einige der derzeit einflussreichsten Köpfe auf diesem Gebiet – von Dave Asprey und Dr. Aubrey de Grey bis hin zu Prof. Dr. Michael Levin und Max Marchione, dem Gründer, der noch vor seinem 26. Geburtstag ein Gesundheitsunternehmen im Wert von einer Milliarde Dollar aufgebaut hat.

Während sich die meisten Veranstaltungen ausschliesslich auf die Wissenschaft beschränken, steht bei der Longevity Investors Conference (LIC) der Austausch zwischen den Menschen, die die Durchbrüche erzielen, und denjenigen, die entscheiden, wohin das Kapital als Nächstes fliesst, im Mittelpunkt.

Wo die schwierigen Fragen gestellt werden

Einige der bestätigten Veranstaltungen:

Masterclass: Wie man den Unterschied erkennt – echte Alterungsforschung auf den ersten Blick. Der Erfinder der epigenetischen Uhr vermittelt Investoren die Kriterien, anhand derer sich fundierte Alterungsforschung von einem überzeugenden Pitch-Deck unterscheidet. Mit Dr. Steve Horvath, Dr. Collin Ewald, stellvertretender Leiter des Programms für Alterskrankheiten bei Novartis, und Prof. Dr. Evelyne Yehudit Bischof, MD, MPH.

Derselbe Patient, drei Rechnungen. Vier Philosophien darüber, wie das Altern behandelt werden sollte, und welches Modell skalierbar, finanzierbar und vertretbar ist. Mit Dr. Nir Barzilai, Dr. Jordan Shlain, Dr. Adeel Khan, moderiert von Dr. David Barzilai.

Der 100-Jahres-Plan. Warum die langlebigsten Menschen der Welt möglicherweise den Schlüssel zur nächsten Welle von Durchbrüchen und den daraus resultierenden Erträgen in der Hand halten. Mit Dr. Aubrey de Grey, Natalie Coles und dem LIC-Mitbegründer Dr. Tobias Reichmuth.

Von Science-Fiction zur wissenschaftlichen Tatsache. Die kühnsten Wetten im Bereich der Langlebigkeit – von der regenerativen Biologie bis zur Embryonenauswahl – und welche davon den Sprung in echte Unternehmen schaffen. Mit Prof. Dr. Michael Levin, Jonathan Anomaly und Alice Gilman, Mitbegründerin von R3 Bio, dem Start-up für regenerative Medizin, das im Labor gezüchtete Ersatzorgane entwickelt.

Die Zukunft der menschlichen Leistungsfähigkeit. Dave Asprey, zum ersten Mal in der Schweiz, über die Zukunft von Langlebigkeit, KI und Biohacking.

Weitere Namen folgen. Und die Bühne ist nur die Hälfte davon.

Langlebigkeit, die man spürt, nicht nur diskutiert

LIC ist so konzipiert, dass der Austausch weit über die Bühne hinausgeht – in kleineren Räumen, bei den Mahlzeiten und draussen in den Bergen.

Von Referenten moderierte Rundtischgespräche verlagern die Diskussion in kleine Gruppen und ermöglichen so einen direkten Austausch.

Neu im Jahr 2026 ist das „Moonshot Dinner“ – ein Abend in intimer Atmosphäre, an dem man gemeinsam mit den Gründern einiger der weltweit ambitioniertesten Unternehmen im Bereich der Lebensverlängerung die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Langlebigkeit kennenlernt und diskutiert.

Die Vormittage beginnen mit Bewegung in THE UNIT, mit einer geführten Bergwanderung, einem Morgenlauf, einem Kaltbad sowie Atemübungen und Erholungsphasen, die über den Tag verteilt sind. Die Abende reichen von Networking-Empfängen über einen privaten Sonnenuntergangsempfang oberhalb von Gstaad bis hin zu einem Galadinner mit Tombola und einer grossen Party, bei der die Begegnungen stattfinden, die die Menschen Jahr für Jahr wiederkommen lassen.

Das Kapital im Raum

Das Partner-Ökosystem spiegelt wider, wie weit das Langlebigkeitskapital gereift ist. Le Grand Bellevue, das legendäre Fünf-Sterne-Hotel in Gstaad, und Maximon, der Gründer von Langlebigkeitsunternehmen, kehren als exklusive Partner zurück.

In diesem Jahr stösst die HSBC Private Bank als neuer strategischer Partner hinzu – ein wichtiger Meilenstein nicht nur für die Konferenz, sondern auch für das weitere Wachstum der Longevity Investors-Community und ihrer zukünftigen Initiativen. Die Zusammenarbeit spiegelt das gemeinsame Bestreben wider, den Dialog zwischen institutionellem Kapital, Unternehmern und führenden Wissenschaftlern zu fördern, die die Zukunft der gesunden Langlebigkeit gestalten.

Hinzu kommt Niagen Bioscience, das erste und einzige an der NASDAQ notierte Unternehmen im Bereich Langlebigkeit. Auf der Teilnehmerliste für 2026 stehen ausserdem Maxwell Biosciences sowie langjährige Partner wie Tomorrow Biostasis, Maerki Baumann und Exceptional Ventures; weitere Partner werden noch bekannt gegeben.

Drei Tage Langlebigkeit – von der Ankunft bis zur Abreise rundum betreut

Neu für 2026 ist das LIC-Premium-Paket, ein streng limitiertes Angebot von nur sieben Suiten für diejenigen, die lieber ankommen und den Rest anderen überlassen möchten. Eine Suite im Le Grand Bellevue, gepaart mit einem massgeschneiderten Langlebigkeitserlebnis, das gemeinsam mit spezialisierten Partnern gestaltet wurde: Buri Limousines, AYUN, AVEA, Luminous Labs und Le Grand Spa – weitere Überraschungen werden kurz vor der Veranstaltung bekannt gegeben.

Die Plätze sind begrenzt und werden nach Bewerbung vergeben.

Die Startups, auf die es sich zu setzen lohnt

Jedes Jahr bietet der „Start-Up Innovation Catalyst“ der Longevity Investors Conference einer kleinen, handverlesenen Gruppe wissenschaftlich orientierter Langlebigkeitsunternehmen die Möglichkeit, sich vor Investoren zu präsentieren, die über die nötigen finanziellen Mittel verfügen. Ehemalige Teilnehmer haben die Grenzen des Möglichen neu definiert, darunter Cellcolabs, Gero AI, Deciduous Therapeutics, Mito RX Therapeutics und GlycanAge. Die Auswahl erfolgt sorgfältig und berücksichtigt wissenschaftliche Glaubwürdigkeit, Vision sowie das Potenzial, nennenswertes Kapital anzuziehen. Es sind noch einige Plätze frei; die endgültige Auswahl erfolgt kurz vor der Veranstaltung.

Wo Kapital auf bahnbrechende Wissenschaft trifft

Die Longevity Investors Conference ist die exklusivste Investorenkonferenz im Bereich der Langlebigkeit. Die 2020 gegründete und nun bereits zum siebten Mal stattfindende LIC bringt jedes Jahr im September eine bewusst kleine Gruppe von Investoren, Forschern und Gründern nach Gstaad – in ein Umfeld, das auf Konzentration, Diskretion und jene Art von Gesprächen ausgelegt ist, die in einer überfüllten Messehalle nicht stattfinden. Die Ausgabe 2026 findet vom 14. bis 17. September im Le Grand Bellevue in Gstaad statt und ist nur auf Anmeldung zugänglich.

„Das Kapital, das in den Bereich der Langlebigkeit fliesst, hat sich verändert. Es ist seriöser, besser informiert und eher bereit, die Wissenschaft frühzeitig zu unterstützen. Die LIC ist der Ort, an dem dieses Kapital und diese Wissenschaft tatsächlich aufeinandertreffen.“ Marc P. Bernegger, Mitbegründer von Longevity Investors

„Wir haben die LIC ins Leben gerufen, damit Investoren nah genug an die Wissenschaft und die Wissenschaftler herankommen, um die gewagtesten Wetten selbst beurteilen zu können. Das ist es, was die Menschen Jahr für Jahr nach Gstaad zurückbringt.“ Dr. Tobias Reichmuth, Mitbegründer, Longevity Investors

Die Konferenz wird von Longevity Investors organisiert und von Dr. Tobias Reichmuth und Marc P. Bernegger, den Gründungspartnern von Longevity Investors, Lucia Kupcova, CEO von Longevity Investors, sowie Daniel Koetser, Eigentümer und Geschäftsführer des Le Grand Bellevue Gstaad, moderiert. (LIC/mc/hfu)

Die Longevity Investors Conference