Die Marketing Excellence Awards gehen nach Jona, in die Lenzerheide, nach Dübendorf und Zürich

Am 21. Oktober 2021 fand der Digital Marketing Tag mit der Online-Vergabe der begehrten Marketing-Trophäen statt. In der Kategorie KMU gewann die Lenzerheide Marketing und Support AG mit dem Projekt «Bike Kingdom», der Award in der Kategorie Grossunternehmen ging an die Geberit International AG für «Das Beste aus zwei Welten». Den Sonderpreis erhielt Schweiz Tourismus, Publikumsliebling war Smile.

Am 21. Oktober haben es sich zahlreiche Interessierte aus der Branche schweizweit vor den Computern bequem gemacht. Auf dem Programm stand die Verleihung der begehrten Marketing-Oscars. Rund um die Vergabe boten die Veranstalter eine unterhaltsame Show mit prominenten Gästen, inspirierenden Vorträgen und spannenden Einblicken in die Marketingarbeit hinter den Kulissen.

Die hochkarätige Jury um Dr. Sven Reinecke hat die goldenen Pfeile für exzellentes Marketing vergeben. Die Gewinner überzeugten mit durchdachten Konzepten, viel Kreativität, einer hochwertigen Umsetzung auf allen Ebenen und nachweisbaren Erfolgen.

Das Goldprojekt in der Kategorie Grossunternehmen

Die Geberit International AG und Jung von Matt Limmat haben eine Neupositionierung ausgearbeitet, die aus der Profimarke für Fachhandwerker eine breit aufgestellte B2B2C-Marke machte. Das Resultat: eine Steigerung der Reputation, 20’000 erstklassige Leads aus der Online-Kampagne und ein wachsender Marktanteil. Eine Leistung, mit der es das Projekt «Das Beste aus zwei Welten» in der Kategorie Grossunternehmen zuoberst aufs Podest geschafft hat.

Das Goldprojekt in der Kategorie KMU

In Zusammenarbeit mit der Creative Intelligence Society hat die Lenzerheide Marketing und Support AG nicht weniger als ein Königreich aus dem Boden gestampft. Für die Idee «Bike Kingdom» wurden neue Trails, ein spektakulärer Film, eine App und eine geschickte Content-Strategie erarbeitet. Damit hat das Team eine wichtige Weiche für die Zukunft gestellt und aus dem Wintersportort auch eine erfolgreiche Sommerdestination gemacht. Dafür gab es die Award-Krone in der Kategorie KMU.

Der Sonderpreis für ein Drama ohne Drama

Der YouTube-Hit «No Drama» mit Roger Federer und Robert De Niro hat alle Rekorde geschlagen. Obwohl in der Schweiz kein einziger Werbefranken ausgegeben wurde, brachte der Film das ganze Land zum Schmunzeln. Aber die Kampagne stiess auch weltweit auf grosse Resonanz und generierte 800 Millionen Medienkontakte. Der Sonderpreis für eine Marketing-Sondervorstellung mit dem genialen Tennis-Hollywood-Doppel ging verdient an Schweiz Tourismus und Wirz Communication.

Ein lachender Publikumsliebling

«Die Versicherung ohne Blabla» hat das Herz des Publikums erobert. Mit der witzigen Kampagne, die gemeinsam mit Equipe konzipiert wurde, avancierte die Helvetia-Tochter Smile zur Nummer eins im Direktversicherungsgeschäft. Dank des sympathischen Konzepts und einer konsequenten Umsetzung über alle Kanäle hat Smile die Konkurrenz sowohl in Sachen Wachstum als auch in der Bekanntheit deutlich hinter sich lassen. Dieser Erfolg und der Publikumspreis sind definitiv ein Grund zum Lachen.

Nächstes Mal wieder live

Obwohl der Digital Marketing Tag beste Online-Unterhaltung bot, fehlten der Glamour und der direkte Kontakt zum Publikum. Doch die Veranstalter sind bereits an der Planung des nächsten Marketing Tags. Er wird am 9. Juni 2022 wieder vor vollen Rängen und mit dem unvergleichlichen Prickeln eines Live-Acts über die Bühne gehen. (SMF/mc/ps)

Weitere Informationen zu den Gewinnerprojekten:

https://www.swissmarketingforum.ch/events/marketing-tag/mxa

Das Swiss Marketing Forum (SMF) ist führender realer und digitaler Vermittler von aktuellem, praxisbezogenem Verkaufs- und Marketing-Know-how. Durch seine wirtschaftlich relevanten Events, Foren und Plattformen vernetzt das SMF Marketing-Spezialisten und schafft nachhaltige Business-Beziehungen. Netzwerkerweiterung, konzentrierte Weiterbildung interner Verkaufs- und Marketing-Fachleute, „Best Practices“ zur Bewältigung interner Herausforderungen, innovative Ideen und neue Lösungsansätze werden vom SMF alle hochgeschrieben. Das Forum ist der Veranstalter des Marketing Tags sowie der Sales Power Fachkonferenz und verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Konferenz-Organisation.