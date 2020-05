Premiere im neuen Kongresshaus Zürich. Der Marketing Tag 20 am 29. Juni 2021 erstmals in Zürich

Zürich – Nach der Absage des Marketing Tages vom 10. März 2020 hat der Vorstand von Swiss Marketing Forum nach einer langfristigen Lösung gesucht und ist zum Schluss gekommen, den Event auf Dienstag, 29. Juni 2021 in das Kongresshaus Zürich zu verschieben.

Der Veranstalter hat die Grosswetterlage analysiert und mit der Verschiebung in den Juni 2021 eine neue Lösung getroffen. Die Option Herbst 2020 ist den Verantwortlichen zu unsicher. Das Risiko, den Anlass erneut verschieben zu müssen, will man nicht eingehen. Ein Marketing Tag mit «personal und social distance» ist nicht denkbar.

Thema, Programm, Speaker, Breakout-Sessions, Networking Zone etc. werden wo immer möglich übernommen. Der neue Zeithorizont in Verbindung mit der neuen Lokation eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Erstmals findet der Marketing Tag in Zürich statt. Wenn dann alles klappt öffnet das neue Kongresshaus Zürich im Juni 2021 offiziell seine Tore. Am Dienstag, 29. Juni 2021 wird der Marketing Tag 21 als Premiere-Event im neuen Kongresshaus Zürich durchgeführt. (MT/mc/hfu)