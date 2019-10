OLMA 2019 mit über 600 Ausstellern eröffnet

St. Gallen – In St. Gallen ist am Donnerstag die traditionelle Herbstausstellung OLMA eröffnet worden. Ehrengast an der diesjährigen Ausgabe ist die «Schweizer Volkskultur».

Genüsslich in eine Bratwurst beissen, Freunde treffen, Tiere im Stall bestaunen, Jodlern zuhören, beim Säulirennen mitwetten oder nach einer neuen Kaffeemaschine Ausschau halten: Die 77. Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung ist Treffpunkt für alle Generationen, ein Marktplatz mit über 600 Ausstellern, Volksfest mit Kultcharakter, das St.Galler Highlight im Herbst und ein Ort für alle Sinne. Die grösste und beliebteste Schweizer Publikumsmesse lädt vom 10. bis 20. Oktober 2019 zum Entdecken, Staunen und Geniessen ein.

Die OLMA wartet mit Unterhaltung und Wissensvermittlung, Brauchtum und Volkskultur, Genuss und Attraktionen aller Art auf: Spannende Sonderschauen, über 600 Aussteller mit einem reichhaltigen Angebot an Neuheiten, Produkten und Dienstleistungen, musikalische Leckerbissen und tierisch gute Momente in der Arena sorgen bei den Besuchern für Aha-Momente, Emotionen und bleibende Erlebnisse.

Ehrengast «Schweizer Volkskultur»

Schweizer Trachten, Volksmusik, Talerschwingen, Kunsthandwerk: Der diesjährige Ehrengast «Schweizer Volkskultur» präsentiert eine gehörige Portion lebendigen Brauchtums und nimmt das Messepublikum mit auf eine spannende Reise durch die farbenfrohe Welt heimischer Traditionen. Unter dem Motto «Zusehen, Zuhören, Mitmachen» erleben die Besucherinnen und Besucher die Schweizer Volkskultur in all ihren Facetten.

OLMA-Direktor Nicolo Paganini streicht in seinem Geleitwort die Vorzüge der Publikumsmesse OLMA hervor: «Tatsächlich wird es immer schwieriger, festzustellen, wo das „echte Leben“ eigentlich stattfindet. Manchmal scheint es, als würde die Welt aus Bits, Bytes, Tweets, Posts und 3D-Reality je länger je mehr zu diesem echten Leben. Die OLMA als besucherstärkste Publikumsmesse der Schweiz gibt sich nicht mit 2- oder 3-dimensionalität zufrieden. Sie setzt vielmehr auf „5D“. Das Messeerlebnis ist fünfdimensional, weil es alle Sinne des Menschen anspricht: Zur unvergleichlichen OLMA-Stimmung tragen hören, riechen, schmecken, sehen und anfühlen bei. Vom tosenden Applaus beim Schweinerennen über den Duft der OLMA-Bratwurst bis zum Probieren von Schweizer Spezialitäten und vom Anblick vertrauter Gesichter in den Degustationshallen bis zum Händedruck beim Produktekauf bei unseren Ausstellerinnen und Ausstellern.»

Auch Bundesrat Alain Berset hebt in seiner Grussbotschaft die Stärken der OLMA hervor: «Die OLMA ist ein Ort, an dem sich die Schweiz trifft. Es herrscht Jahr für Jahr eine ausgelassene Stimmung, die schon fast sprichwörtlich ist. Die OLMA ist ein Volksfest für alle Sinne. Aber sie ist mehr als das. An der OLMA spürt man: Hier geht es um Handfestes, um Lebensnotwendiges, um das, was wir essen und trinken, um das, was unsere Bauern und Bäuerinnen produzieren.»

Neuheiten und spezielle Angebote – die OLMA 2019 im Überblick:

Über 600 Aussteller mit Spezialitäten, Neuheiten und Klassikern

Ehrengast «Schweizer Volkskultur» mit Umzug, Festakt, Trachten, Musik, Kunsthandwerk und lehrreichen Crash-Kursen

Tierisch gute Momente im Stall und in der Arena

Neu: Kleintier-Arena unter dem Motto «Hier kommen kleine Tiere gross raus»

Sonderschauen rund um unsere Lebensmittel und zur Ernährung: «Unsere MilCH ist MehrWert», «Schweizer Fleischhandwerk – So entsteht natürlicher Genuss»,

«Wir schützen, was wir lieben» vom Schweizer Bauernverband und viele mehr

«Sonne & Wind – Energie-Dynamik erleben», Sonderschau und Forumsveranstaltung zu erneuerbaren Energien

Themenwelt «Erlebnis Nahrung» unter dem Motto «Ein Ei ist nicht einerlei»

Neue Themenwelt: «go! Mobilität an der OLMA»

Neu für Sportskanonen und Bewegungsbegeisterte: Stärke beweisen an der «OLMA Ninja-Challenge»

Ein abwechslungsreiches Forumsprogramm mit Alpkäse-Prämierung, Tag der Landjugend, Tag der Bäuerin, Gottesdienst und Startup Forum

Musikalische Highlights am 2. OLMA-Wochenende: Tag des Alphorns und 4. Tag der Tambouren, Pfeifer und Claironisten

(OLMA/mc/ps)

OLMA