Kanton St. Gallen setzt als Login zum Bürgerkonto die SwissID ein

St. Gallen – Ab sofort können sich Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons St. Gallen im virtuellen Schalter eportal.sg.ch mit der SwissID anmelden. Der Ostschweizer Kanton ist neben den Kantonen Jura, Zug, Graubünden, Aargau, Bern und Solothurn der siebte Kanton, welcher auf die SwissID setzt.

Der virtuelle Schalter eportal.sg.ch des Kantons St. Gallen setzt ab sofort auf das einfache und sichere Login mit SwissID. Im virtuellen Bürgerkonto können Einwohnerinnen und Einwohner rund um die Uhr auf die Dienstleistungen des Kantons zugreifen. So ist es beispielsweise möglich, Stipendiengesuche wie auch für Unternehmen bei Lehrstellen Nachweise und Datenkontrollen für das Qualifikationsverfahren online abzuwickeln.

Der Kanton St. Gallen wird in Zukunft auch E-Anwendungen zur Verfügung stellen, die auch höhere Anforderungen an die Identifikation der Benutzer stellen. Dazu kann im persönlichen SwissID-Konto bereits heute kostenlos und in wenigen Schritten eine geprüfte Identität mittels SwissID App hinterlegt werden. Eindeutig, geprüfte Identitäten sind wichtig, damit eine sichere und verschlüsselte Kommunikation zwischen der öffentlichen Verwaltung und ihren Einwohnern stattfinden kann.

Bernhard Keller, Geschäftsführer der Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) und Vorsitzender des E-Government Planungsausschuss: «Die SwissID ist ein wichtiger Bestandteil, um unseren Einwohner-/innen und Unternehmungen einen medienbruchfreien Zugang zu unseren Dienstleistungen gewährleisten zu können. Unsere Vision ist es, in naher Zukunft alle relevanten Daten und Dienstleistungen des Kantons und der Gemeinden online verfügbar zu machen.»

Markus Naef, CEO SwissSign Group: «Wir freuen uns sehr, dass immer mehr Kantone auf das einfache und sichere Login mit SwissID setzen. Dies bestätigt uns darin, dass wir mit dem Aufbau einer einheitlichen digitalen Identität für das eGovernment und für die ganze Schweiz auf dem richtigen Weg sind.»

Die SwissID zählt inzwischen über 1.7 Millionen Nutzerinnen und Nutzer und ist für Anwender kostenlos. SwissID kann bei immer mehr unterschiedlichen Online-Portalen verwendet werden. (SwissSign/mc)

