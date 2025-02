Divisionär Peter Merz wird neuer Skyguide-CEO

Genf – Peter Merz, bisher Kommandant der Schweizer Luftwaffe, wird neuer Chef der Flugsicherung Skyguide. Alex Bristol, der bisheriger Skyguide-CEO, tritt im Oktober 2025 nach acht Jahren im Amt zurück.

Divisionär Merz bringe «umfangreiche Luftfahrt- und Führungserfahrung mit», teilte Skyguide am Freitag mit. Als Kommandant der Schweizer Luftwaffe habe er massgeblich zur Modernisierung der Luftverteidigung und zur Weiterentwicklung der Schweizer Luftfahrttechnologie beigetragen. Merz werde am 1. Oktober bei Skyguide beginnen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, bevor er am 1. November 2025 offiziell die Rolle des CEO antrete.

Armeechef Thomas Süssli habe von der Kündigung von Merz per Ende September dieses Jahres Kenntnis genommen, teilte die Gruppe Verteidigung mit. Merz verlasse die Gruppe Verteidigung auf eigenen Wunsch.

Merz trat 1990 als Berufsmilitärpilot in das Überwachungsgeschwader der Luftwaffe ein. Dort übernahm er verschiedenste Funktionen, wie es weiter hiess. Er war ab 2010 bis 2015 Kommandant des Militärflugplatzes Meiringen BE, danach Unterstabschef Operationen und Planung der Luftwaffe und ab 2018 Projektleiter neues Kampfflugzeug der Luftwaffe. Seit dem 1. Juli 2021 ist Divisionär Merz Kommandant der Luftwaffe. (awp/mc/ps)

