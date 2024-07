Skyguide verzeichnet im ersten Halbjahr zweistelliges Verkehrswachstum

Genf – Die Schweizer Flugsicherung Skyguide hat im ersten Halbjahr 628’205 Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR) kontrolliert und überwacht. Dies entspricht einer Zunahme von 12.8% im Vergleich zum Vorjahr und einem Minus von 0.5% im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019.

Der Verkehr im Luftraum über der Schweiz sowie in den delegierten und von Skyguide verwalteten Gebieten nahm seit Jahresbeginn jeden Monat zweistellig zu (10%-14%) und erreichte am Ende des ersten Halbjahres 99.5% des Verkehrsaufkommens von 2019. 94.6% aller von Skyguide kontrollierten Flüge waren pünktlich, was 2.6% unter der Pünktlichkeit des ersten Halbjahres 2019 liegt.

Das hohe Wachstum in den letzten sechs Monaten ist einerseits auf eine Zunahme der Passagiernachfrage um 10% und der Kapazität der Fluggesellschaften, andererseits auf die Verlagerung des Verkehrs auf die gewohnten Routen – der Streik der französischen Flugsicherung von Januar bis Juni 2023 führte dazu, dass viele Flüge die Schweiz umflogen – zurückzuführen.

Höchste Zunahme bei Low-Cost und Mainline-Airlines

Low-Cost- und Mainline-Airlines weisen im Jahresvergleich die höchste Zunahme auf. Trotz des Rückgangs bei der Frachtbeförderung und der Stagnation bei der Geschäftsluftfahrt im Vergleich zum Vorjahr sind beide Marktsegmente die einzigen, die weit über dem Niveau von 2019 liegen.

Im ersten Halbjahr 2024 stieg die Zahl der abgewickelten Überflüge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16.9%, was einem Anstieg von 1.8% gegenüber der Zahl der Überflüge im ersten Halbjahr 2019 entspricht. Auch die Zahl der Starts und Landungen in der gesamten Schweiz nahm zu (+6.5% gegenüber 2023 und -6.4% gegenüber 2019).

Der Flughafen Zürich verzeichnete einen Anstieg der Flugbewegungen um 8.2% (-6.5% gegenüber 2019) und der Flughafen Genf eine Zunahme um 6% (-4.3% gegenüber 2019). Der Verkehr auf den Schweizer Regionalflughäfen stieg um 4.7% gegenüber 2023 (-2.8% gegenüber 2019).

Die Bezirksleitstellen (ACC) von Skyguide in Genf und Dübendorf verzeichneten eine Zunahme der Flugbewegungen um 16.5% bzw. 12.5% (-3.6% bzw. -1.2% gegenüber 2019). Der verkehrsreichste Tag für Skyguide im ersten Halbjahr 2024 war der Montag, 10. Juni, mit 4’539 kontrollierten Flügen. (mc/pg)