Dome Auctions: Neue Industrieauktionen in der Schweiz – erschwingliche Maschinen für den Metallbau

Mit Dome Auctions gibt es in der Schweiz eine neue, digitale Auktionsplattform für industrielle Maschinen. Auf dieser Plattform können Unternehmen Maschinen aus Insolvenzen, Umstrukturierungen und Geschäftsaufgaben ersteigern. Damit entsteht ein neuer Marktplatz für hochwertige Gebrauchtmaschinen in der Schweizer Industrie.

Das niederländische Unternehmen Dome Auctions bietet eine Plattform zur digitalen Versteigerung von hochwertigen Industriemaschinen und ist neu auch in der Schweiz tätig. Viele kennen dieses Prinzip bereits aus dem privaten Bereich von Plattformen wie Ricardo oder eBay. Mit Dome Auctions gibt es nun eine neue spezialisierte Auktionsplattform für die Industrie, auf der vorwiegend Betriebe, aber auch Privatpersonen, gebrauchte Maschinen ersteigern und dabei oft günstige Preise erzielen können.

Ein neuer Marktplatz für die Industrie

Jede Maschine wird mit detaillierten Produktinformationen, technischen Daten und umfassenden Fotos auf der Plattform präsentiert. Darüber hinaus gibt es mindestens einen Besichtigungstag, an dem Interessenten die Maschinen vor Ort begutachten können. Zudem stehen Fachleute mit Marktwissen bereit, um potenzielle Käufer durch den gesamten Auktionsprozess zu begleiten – von der Besichtigung bis zum Kauf. Wim Dieker, Gründer von Dome Auctions und ehemaliger Eigentümer von Troostwijk Auktionen, erklärt: «Unsere Plattform setzt auf einen professionellen Verkaufsprozess, der sowohl Verkäufer als auch Käufer optimal unterstützt.»

Metallbearbeitungsmaschinen günstig kaufen

Die vier ersten Auktionen finden zwischen März und Juni 2025 statt und sind vor allem für die Metallbaubranche interessant. In Zusammenarbeit mit der PIPM (Platinum Industrial Plant & Machinery Group) werden Maschinen versteigert, die ursprünglich aus renommierten Schweizer Metallbearbeitungsunternehmen wie der BIG KAISER Präzisionswerkzeuge AG, der Marton AG, der Progin SA oder der Tabelco SA stammen. Bietende können unter anderem moderne Blech- und Konstruktionsbearbeitungsmaschinen, Schweiss- und Werkstattinventar, Präzisionswerkzeuge sowie Stahl-, Eisen- und Blechlagerreste erwerben. Ein weiterer Vorteil der Versteigerung: «Unsere Interessenten sehen die Maschinen direkt in der Produktionsumgebung. Das schafft deutlich mehr Vertrauen als Maschinen, die unübersichtlich in Lagern gestapelt sind», erklärt Oliver Zwahlen, Country Manager Schweiz bei der PIPM Group.

Auktionen als Antwort auf verändertes Marktumfeld

Mit Dome Auctions wird in der Schweiz ein bewährtes Konzept etabliert, das in anderen Ländern bereits zum Standard gehört. Experten prognostizieren, dass der Auktionsmarkt in den kommenden Jahren deutlich wachsen wird. Besonders in wirtschaftlich unsicheren Zeiten bieten Auktionen eine attraktive Möglichkeit für Unternehmen, hochwertige Maschinen zu erwerben und gleichzeitig Kosten zu optimieren. Als zusätzlicher Vorteil bieten Gebrauchtmaschinen nicht nur wirtschaftliche Effizienz, sondern auch einen nachhaltigen Ansatz: Maschinen aus Insolvenzen und Umstrukturierungen erhalten durch die Auktionen ein zweites Leben. Dies fördert die Kreislaufwirtschaft, schont wertvolle Ressourcen und ermöglicht es Unternehmen, auf hochwertige Industrieanlagen zuzugreifen, ohne diese neu kaufen zu müssen.

Die erste Online-Auktion (Bestand der Marton AG in Flawil) läuft bereits und endet am 23. April 2025. Weitere Informationen zu dieser und allen kommenden Auktionen finden Sie unter www.dome-auctions.com. (Dome Auctions/mc/hfu)

Dome Auctions