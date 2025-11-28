Dominik Jäggi wird neuer Flugbetriebsleiter der Swiss

Zürich – Dominik Jäggi wird per 1. Januar 2026 neuer Flugbetriebsleiter der Swiss und übernimmt in dieser Rolle die Gesamtverantwortung für den Flugbetrieb und führt das Pilotenkorps. Er folgt auf Stefan-Kenan Scheib, der seit 15. September 2025 als Chief Operating Officer (COO) Teil des Vorstands von Austrian Airlines ist.

Swiss International Air Lines hat den 52jährigen Dominik Jäggi per 1. Januar 2026 zum neuen Flugbetriebsleiter ernannt. In dieser Funktion übernimmt er die strategische und operative Gesamtverantwortung für den SWISS-Flugbetrieb und führt das Korps von rund 1400 Pilotinnen und Piloten. Er wird in dieser Funktion direkt an Chief Operating Officer Oliver Buchhofer berichten.

Jäggi ist aktuell als Flottenchef Langstrecke für die operationelle Koordination und das Management der Swiss-Langstreckenflotte verantwortlich. Zu seinem Aufgabenbereich gehören zudem die Führung der Langstreckenpilotinnen und -piloten sowie des gesamten entsprechenden Führungsteams.

Jäggi hat seine berufliche Laufbahn nach dem Abschluss seines Ingenieurstudiums bei SwissRe begonnen. Im Jahr 2000 trat er in die Flugschule der damaligen Swissair ein. Er sammelte seine fliegerische Erfahrung anschliessend bei Edelweiss und seit 2007 bei Swiss auf verschiedenen Flugzeugmustern auf Kurz- und Langstrecke. Im Herbst 2019 ernannte ihn Swiss zum stellvertretenden Flottenchef A320, bevor er im August 2022 als stellvertretender Flugbetriebsleiter in das Flight Operations Führungsteam wechselte. Seit Januar 2024 ist Jäggi zudem Chef der Langstreckenflotte und fliegt als Kapitän die Boeing 777. (pd/mc/pg)