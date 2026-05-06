Wechsel an der Spitze des Swiss-Verwaltungsrats

Zürich – Bei der Swiss kommt es zu einem Wechsel im Präsidium: Verwaltungsratspräsident Reto Francioni, der die Fluggesellschaft unter anderem durch die Corona-Pandemie führte, tritt im Sommer 2026 nach zehn Jahren an der Spitze nicht mehr zur Wiederwahl an.

Die Nachfolge übernimmt mit Ablauf der nächsten Generalversammlung Dieter Vranckx, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Vranckx ist derzeit Vizepräsident des Swiss-Verwaltungsrats und Geschäftsleitungsmitglied der Swiss-Mutter Lufthansa.

Für die Swiss ist der designierte Präsident ein bekanntes Gesicht: Von 2021 bis Mitte 2024 war er bereits Konzernchef der Airline. Aktuell ist er beim Mutterkonzern als Chief Commercial Officer für die Bereiche Globale Märkte, kommerzielle Steuerung der Hubs, Customer Experience sowie Konzernmarkenführung verantwortlich. Vranckx wurde 1973 geboren und hat sowohl die schweizerische als auch die belgische Staatsbürgerschaft.

Der abtretende Gremiumsleiter Francioni, geboren 1955, war unter anderem CEO der Deutschen Börse und Präsident der Schweizer Börse. Seit 2006 ist der Schweizer ausserdem Professor für angewandte Finanzmarktforschung an der Universität Basel. (awp/mc/pg)