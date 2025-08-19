Edelweiss vergrössert Kurzstreckenflotte um zwei Flugzeuge

Zürich – Die Ferienfluggesellschaft Edelweiss will ihre Kurzstreckenflotte bis April 2026 auf 16 Flugzeuge ausbauen. Das Unternehmen übernimmt dafür zwei Maschinen von der Schwestergesellschaft Swiss.

Bereits Mitte Oktober 2025 werde ein Airbus A320 mit der Registrierung HB-JLQ zur Flotte stossen, teilte Edelweiss am Dienstag mit. Im April 2026 folge mit dem Airbus A320neo (HB-JDB) erstmals ein Flugzeug des modernisierten Typs.

Die Swiss tritt die Flieger trotz eigener Wachstumspläne an die Schwestergesellschaft ab. Grund dafür ist «ein temporärer Mangel an Pilotinnen und Piloten auf der Kurzstreckenflotte», wie ein Swiss-Sprecher der Nachrichtenagentur AWP auf Anfrage mitteilte.

Im Einsatz für die Swiss

Die beiden Airbusse verblieben langfristig in der Edelweiss-Flotte. Eines der beiden Flugzeuge werde aber schliesslich überwiegend im Wetlease für die Swiss eingesetzt, sagte der Sprecher weiter. Wetlease bedeutet, dass die Swiss ein Flugzeug mit der Besatzung von einer anderen Airline mietet.

Mit dem Ausbau trage die Edelweiss dem wachsenden Bedarf an Ferienflügen ab Zürich Rechnung, hiess es. Die Airline betreibt neben Langstreckenjets eine Flotte, die vor allem europäische Feriendestinationen bedient.

Edelweiss stärkt den Angaben zufolge ihre Position am Drehkreuz Zürich und fand gleichzeitig den Einstieg in das Nachfolgemodell der Airbus-A320-Familie. Der Airbus A320neo ist deutlich effizienter als die bisherige Generation. Laut Edelweiss verbraucht er mindestens 15 Prozent weniger Treibstoff, stösst weniger Emissionen aus und fliegt merklich leiser.

Auch neue Langstreckenflieger

Bereits früher angelaufen ist die Erneuerung der Langstreckenflotte. Edelweiss beschafft sich dabei insgesamt sechs Flugzeuge des Typs Airbus A350, welche die bestehenden fünf Langstreckenflugzeuge des Typs Airbus A340 ablösen.

Im April fand dazu der Erstflug statt. Dazu braucht das Unternehmen mehr Personal. Im Zuge des Wachstums schrieb Edelweiss gemäss früheren Angaben für das laufende Jahr rund 350 Ausbildungskurse aus. (awp/mc/ps)

