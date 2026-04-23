Edelweiss erweitert Flugangebot im Sommerflugplan 2026 auf ausgewählten Strecken

Zürich – Edelweiss setzt die durch Anpassungen im Streckennetz frei gewordenen Kapazitäten für den Ausbau ihres Angebots ein und will insbesondere Destinationen mit hoher Nachfrage stärken. Dies erfolgt im Zusammenhang mit den kürzlich kommunizierten Änderungen im Streckennetz, darunter die Einstellung der Verbindungen nach Denver und Seattle.

Ab dem 3. Juli 2026 werden neu zwei wöchentliche Verbindungen auf die Malediven angeboten. Die Flüge finden jeweils am Dienstag und Freitag statt. Auch die Strecke nach Windhoek in Namibia wird verstärkt. Ab dem 15. Juli 2026 bietet Edelweiss neu drei wöchentliche Flüge an. Ergänzend zu den bestehenden Verbindungen montags und freitags wird ein zusätzlicher Flug am Mittwoch durchgeführt.

Für den Herbst 2026 plant Edelweiss zudem weitere Zusatzflüge zu Ferienzielen im Indischen Ozean, um der saisonal erhöhten Nachfrage nach Badeferien gerecht zu werden.

Erweiterungen auf der Kurzstrecke

Auf der Kurzstrecke erweitert Edelweiss ihr Angebot mit zusätzlichen Kapazitäten zu beliebten Ferienzielen. Dazu gehören unter anderem Faro, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Newquay, Bergen sowie Santiago de Compostela. Weitere Anpassungen im Kurzstreckenprogramm werden laufend geprüft. (pd/mc/pg)