Wetzikon – Der Elektronikkomponenten-Hersteller Elma sieht eine Erholung bei den Nettoerlösen im zweiten Halbjahr dank einem anhaltend hohen Bestellungseingang. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das Unternehmen mit einem positiven operativen Ergebnis.

Per Ende Oktober 2026 lag der Bestellungseingang mit 214,6 Millionen Franken deutlich über dem Vorjahresniveau (139,1 Millionen), wie Elma am Donnerstag mitteilte. Gemeinsam mit dem starken Auftragsbestand von 217,0 Millionen Franken bilde dies eine solide Grundlage für die erwartete Erholung der Nettoerlöse in der zweiten Jahreshälfte.

Risiken vorhanden

Trotz der positiven Entwicklung sei das Umsatzniveau jedoch noch nicht zufriedenstellend, räumt das Unternehmen ein. Risiken bestünden weiterhin im Zusammenhang mit den Lieferketten und deren Auswirkungen auf die Umsatzplanung. Die Massnahmen zur Senkung des operativen Aufwands griffen bereits im dritten Quartal 2026. Sie würden sich im weiteren Verlauf des zweiten Halbjahres 2026 zunehmend positiv auf den EBIT auswirken.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet die Elma Gruppe Nettoerlöse in einer Bandbreite von 162 Millionen bis 179 Millionen Franken nach einem Wert von 176,0 Millionen in der Vorjahresperiode. Für das Gesamtjahr soll ein positives Betriebsergebnis (EBIT) resultieren.

Im ersten Halbjahr 2026 hatte Elma wegen der Kosten für die Restrukturierungsmassnahmen einen leicht negativen EBIT (-0,8 Millionen) ausgewiesen.

Rumänisches Werk in Betrieb

Den Bau des neuen Werks im rumänischen Timisoara mit Investitionen von über 15 Millionen Euro hat Elma im Herbst 2026 abgeschlossen und in Betrieb gesetzt. Das Werk markiere als grösster europäischer Produktionsstandort der Elma Gruppe einen wichtigen Meilenstein in der europäischen Expansionsstrategie der Gesellschaft.

In den USA habe Elma im Sommer 2026 termingerecht ein neues ERP-System (Enterprise Resource Planning) zur Steuerung und Verwaltung aller wesentlichen Geschäftsprozesse eingeführt, heisst es weiter. Zudem habe das Unternehmen im Herbst 2026 die Planung zur Einführung des gruppenweit einheitlichen ERP-Systems in Europa gestartet. (awp/mc/pg)