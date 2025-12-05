Emaform AG neu unter dem Dach der F.G. Pfister Stiftung

Suhr/Gontenschwil – Jürg Fischer, CEO und Verwaltungsratspräsident der Emaform AG in Gontenschwil (AG), verkauft im Rahmen einer frühzeitig geregelten Nachfolgelösung die Mehrheit des Unternehmens an die F.G. Pfister Holding AG, unter deren Dach die unternehmerischen Aktivitäten der F.G. Pfister Stiftung gebündelt sind.

Die Emaform AG mit Sitz in Gontenschwil ist seit über 40 Jahren ein führender Anbieter von Kunststoff-Gehäusen und technischen Formteilen aus Polyurethan-Integralhartschaum (IHS) und PUR-Kompaktmaterial für industrielle Anwendungen. Mit rund 60 Mitarbeitenden, einer modernen Infrastruktur und hoher Fertigungstiefe beliefert das Unternehmen namhafte Kunden in der Schweiz und im Ausland. Jürg Fischer, CEO und Verwaltungsratspräsident, hat die Nachfolgeregelung frühzeitig eingeleitet, um die Zukunft des Unternehmens und der Arbeitsplätze in Gontenschwil langfristig zu sichern.

«Mit der F.G. Pfister Stiftung haben wir den idealen Partner gefunden, um die Zukunft der Emaform AG nachhaltig zu sichern», sagt Jürg Fischer. «Diese Lösung erlaubt uns, unsere Eigenständigkeit zu bewahren. Die Expertise und das grosse Netzwerk der zur F.G. Pfister Stiftung gehörenden Unternehmen werden die Emaform AG bei Bedarf unterstützen, um Innovation und nachhaltiges Wachstum auch in Zukunft sicherzustellen. Für mich als Unternehmer war es entscheidend, die Nachfolge frühzeitig und geordnet zu regeln – im Interesse unserer Mitarbeitenden, unserer Kunden und unserer Region.» Fischer bleibt CEO und Verwaltungsratspräsident und beteiligt sich weiterhin mit einem Minderheitsanteil am Unternehmen.

Für die F.G. Pfister Stiftung ist die Beteiligung an der Emaform AG ein weiterer Meilenstein ihrer Engagements für nachhaltige Nachfolgelösungen in Schweizer KMU. Seit 2020 hat die Stiftung über ihre Holding bereits acht weitere Unternehmen übernommen – alle mit dem Ziel, langfristige Perspektiven zu schaffen, Arbeitsplätze zu sichern und verantwortungsvolle Unternehmensführung zu fördern.

«Die Emaform AG ist ein hervorragend positioniertes Schweizer KMU mit grosser technischer Kompetenz, erstklassigen Produkten und einem hohen Qualitätsanspruch», sagt Rudolf Obrecht, Präsident des Verwaltungsrats der F.G. Pfister Holding AG. «Wir investieren in Unternehmen, die verantwortungsbewusst wirtschaften und ihre Werte leben – Emaform erfüllt all diese Kriterien. Durch unsere Beteiligung stellen wir sicher, dass dieses erfolgreiche Unternehmen seine Geschichte nahtlos fortsetzen kann – ganz im Sinne einer starken Schweizer Industrie. Wir sind erfreut und stolz, Emaform als neues Mitglied der F.G. Pfister Familie willkommen zu heissen.»

Die Übernahme der Emaform AG markiert zugleich den Abschluss einer erfolgreichen Phase unter der Leitung von Rudolf Obrecht als Verwaltungsratspräsident der F.G. Pfister Holding AG. Per Januar 2026 übernimmt Roland Zaugg das Präsidium und führt das Engagement für nachhaltige Nachfolgelösungen in Schweizer KMU fort – ein klares Zeichen für Stabilität, Kontinuität und langfristiges Denken. (pd/mc/pg)