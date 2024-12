Marco Hubeli neuer CEO der Alder + Eisenhut AG

Suhr – «Seit Beginn unserer Tätigkeiten vor drei Jahren haben sich acht Schweizer inhabergeführte KMU im Rahmen der externen Nachfolgelösung für eine Partnerschaft mit der Pfister Stiftung entschieden – darunter auch die Alder + Eisenhut AG. Wir freuen uns, dass das Unternehmen mit Marco Hubeli als neuen CEO eine zukunftsfähige Nachfolgelösung für die Führung der Alder + Eisenhut AG einleitet», sagt Rudolf Obrecht, Verwaltungsratspräsident und Delegierter der F.G. Pfister Holding AG. Die Beteiligung der F.G. Pfister Stiftung an der traditionsreichen Alder + Eisenhut AG im Dezember 2023 passt zu ihrer langfristigen Strategie, in Unternehmen zu investieren, die eine nachhaltige Unternehmenspolitik betreiben, Arbeitsplätze erhalten, mittelfristig neue schaffen und damit den Werkplatz Schweiz stärken.

Marco Hubeli übernimmt Unternehmensführung

Der 48-jährige Marco Hubeli – lic. oec. HSG mit Spezialisierung Digitalisierung – hat langjährige operative und strategische Erfahrung. Er startete seine Karriere bei der ODLO International AG als International Head of Communication & Marketing Services. Danach wechselte er als Global Head of Commercial zur FREITAG Lab AG – inhabergeführte Zürcher Kult-Taschenmanufaktur. Von 2014 bis 2018 war er als Global Head of Product bei der SWATCH Ltd. tätig. 2018 wurde Marco Hubeli zum CEO der MAPO AG ernannt – ein 80-jähriges Handelsunternehmen für Produkte, Dienstleistungen und Investitionsgüter der innerbetrieblichen Logistik. «Mit Marco Hubeli übernimmt ein CEO mit Erfahrungen aus unterschiedlichen Branchen und grosser Affinität zur Digitalisierung die Führung der Alder + Eisenhut AG. Ich bin überzeugt, dass er mit seinem unternehmerischen Weitblick und der hohen Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden die erfolgreiche Entwicklung der Firma weiterführen wird», so Robin T. Alder, Verwaltungsratspräsident der Alder + Eisenhut AG. (Alder + Eisenhut AG/mc/ps)

Die Alder + Eisenhut AG – spezialisiert auf Turnhallenausstattungen – ist ein Schweizer Hersteller und Vermarkter von Turn- und Sportgeräten für den Schul- und Vereinssport. Zweites Standbein ist seit 2005 der Bereich Beratung, Planung, Bau, Wartung und Instandhaltung von Bühnen für Gemeindesäle, Mehrzweckhallen, Theater, Fernsehen und Firmen. Das 1891 gegründete Unternehmen mit Sitz in Ebnat-Kappel im sankt-gallischen Toggenburg beschäftigt rund 150 Mitarbeitende.