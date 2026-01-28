moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Roland Zaugg neuer Präsident und VR-Delegierter der F.G. Pfister Holding AG
Schweiz

Roland Zaugg ist der neue Verwaltungsratspräsident der F.G. Pfister Holding AG. (Foto: zvg)
Von moneycab

Suhr – Im Sinne einer rechtzeitigen Nachfolgeregelung hat Rudolf Obrecht nach 13 Jahren Amtszeit per 1. Januar 2026 die Verantwortung als Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates der F.G. Pfister Holding AG an Roland Zaugg übergeben. Obrecht wird weiterhin im Verwaltungsrat der F.G. Pfister Holding AG bleiben.

Zaugg ist gelernter Lastwagenmechaniker und hat zusätzlich ein Studium zum Wirtschaftsingenieur (FH) absolviert. Seine berufliche Karriere begann er in der Logistikbranche, wechselte anschliessend in die Baumaschinen-Branche und stieg dort zum Mitglied der Geschäftsleitung auf, bevor er im Jahr 2009 die Übernahme von Zesar.ch wagte. Unter seiner Führung entwickelte sich das Unternehmen zu einem bedeutenden Akteur auf dem Markt für ergonomische Möbel. Die in Tavannes im Berner Jura ansässige Firma war das erste KMU, an dem sich die F.G. Pfister beteiligte. Seit 2024 ist Roland Zaugg Mitglied des Verwaltungsrates der F.G. Pfister Holding AG.

Die Investitionen der F.G. Pfister konzentrieren sich auf KMU mit Schweizer Bezug, die eine externe Nachfolgeregelung suchen. Seit 2020 hat sich die F.G. Pfister an neun KMU beteiligt, die insgesamt rund 600 Mitarbeitende beschäftigen. (pd/hzi/pg)

