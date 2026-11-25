Kloten – Rund 800 Gäste besuchten am 23. November 2026 das ausgebuchte 26. Wirtschaftsforum der FRZ Flughafenregion Zürich – Wirtschaftsnetzwerk & Standortentwicklung – im Hyatt Regency Zurich Airport Convention Center. Unter dem Motto «Gemeinsam Zukunft gestalten» beleuchteten Bundesrat Martin Pfister, Urs Lehmann und Lena-Lisa Wüstendörfer die Bedeutung von Sicherheit, mentaler Stärke und Führung. Die Empa erhielt den FRZ Excellence Award. Für Autismus Schweiz kamen 11’611 Franken zusammen. Zugleich starteten die Jubiläumsaktivitäten «15 Jahre FRZ».

FRZ-Präsident André Ingold und Halime Memishi Fetishi, stellvertretende Geschäftsführerin, eröffneten den Anlass im Circle. SRF-Moderator Florian Inhauser führte mit Humor durch den Abend. Die Beiträge verband eine zentrale Frage: Wie bleiben Unternehmen und Region unter veränderten Rahmenbedingungen erfolgreich und handlungsfähig?

Empa bringt Forschung in die Praxis

Empa-Direktorin Tanja Zimmermann nahm den FRZ Excellence Award gemeinsam mit Nathalie Casas und Lorenz Herrmann entgegen. André Ingold überreichte die Auszeichnung. In ihrer Laudatio würdigte Mercedes Rittmann von Saint-Gobain, Mitglied des FRZ-Fachbeirats Nachhaltigkeit, die Verbindung von wissenschaftlicher Exzellenz und praktischer Wirkung. Sie hob auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Talentförderung und weibliche Vorbilder in technischen Führungsfunktionen hervor.

Zimmermann führte die Stärke der Empa auf ihre rund 1’100 Mitarbeitenden mit unterschiedlichen Erfahrungen und Fachgebieten zurück. Konkrete Forschungsbeispiele machten das Anwendungspotenzial sichtbar: CO₂-negative Baumaterialien, Sensorsocken zur Überwachung von Körperfunktionen frühgeborener Babys und flexible Dünnschicht-Solarzellen.

Die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt gehört zum ETH-Bereich und forscht in Dübendorf, St. Gallen und Thun an Materialien und Technologien. Zimmermann leitet sie seit Juni 2022; der Bundesrat bestätigte sie für die Amtsperiode vom 1. Juni 2026 bis zum 31. Mai 2030. Mit dem Excellence Award zeichnet die FRZ innovative wirtschaftliche, soziale und ökologische Leistungen mit Mehrwert für die Flughafenregion aus.

Martin Pfister zur gemeinsamen Verantwortung für Sicherheit

Bundesrat Martin Pfister, Vorsteher des VBS, stellte im Interview mit Florian Inhauser Sicherheit als Voraussetzung für Freiheit, Stabilität und wirtschaftlichen Erfolg ins Zentrum. Die Schweiz sei weiterhin sehr sicher, müsse angesichts der veränderten internationalen Lage jedoch mehr dafür tun, dies zu bewahren.

Cyberangriffe, Desinformation und die Gefährdung kritischer Infrastrukturen erforderten eine enge Zusammenarbeit von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Gerade der Flughafen verdeutliche, welche wirtschaftlichen Folgen Störungen haben könnten. Unternehmen seien gefordert, ihre Systeme, ihr Wissen und ihre Betriebsfähigkeit zu schützen sowie Mitarbeitenden die Erfüllung ihrer Dienstpflichten zu ermöglichen.

Pfister betonte zudem den Modernisierungsbedarf der Armee. Zeitgemässe Ausrüstung und die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Unternehmen seien entscheidend, um mit dem technologischen Wandel Schritt zu halten.

Urs Lehmann über Resilienz und Teamgeist

FIS-Generalsekretär Urs Lehmann verband in «Fit for Future – es beginnt im Kopf» Spitzensport und Unternehmertum. Die Unsicherheit über US-Zölle und der rasche Wandel durch künstliche Intelligenz zeigten, wie wichtig Vorbereitung, Szenarien und Entscheidungsfähigkeit seien.

Anhand eines schweren Sturzes und seines Abfahrtsweltmeistertitels 1993 iim japanischen Morioka erläuterte er den Umgang mit Rückschlägen und die Bedeutung von Vertrauen. Trainer Karl Frehsner habe sein Potenzial früh erkannt und die Vorbereitung gezielt ausgerichtet. Der Erfolg sei eine Teamleistung von Athlet, Trainern, Serviceleuten und Familie gewesen.

Für Unternehmen leitete Lehmann daraus ab: ambitionierte Ziele setzen, Menschen fördern und Verantwortung übernehmen. Neugier, Beharrlichkeit, Respekt und Teamgeist bildeten dafür die Grundlage.

Lena-Lisa Wüstendörfer über wirkungsvolle Führung

Lena-Lisa Wüstendörfer, Music Director des Swiss Orchestra und Intendantin von Andermatt Music, zeigte in «Der Spirit der Harmonie» Parallelen zwischen Orchester und Unternehmen. Beide vereinen hochqualifizierte Fachleute, die unter Zeit- und Kostendruck gemeinsam Leistung erbringen.

Filmbeispiele von Herbert von Karajan, Carlos Kleiber und Gustavo Dudamel veranschaulichten unterschiedliche Führungsstile. Wer Orientierung mit gestalterischem Freiraum verbindet, erschliesst die Ideen und Fähigkeiten seines Teams. Eigenverantwortung, Ermutigung und ein glaubwürdiges eigenes Engagement seien entscheidend, um Leistungsbereitschaft zu erhalten und gemeinsame Spitzenleistungen zu ermöglichen.

Fachwissen und persönliche Begegnungen

Vier Power Sessions, welche dem Hauptprogramm vorangingen, vertieften aktuelle Unternehmensfragen: Claranet simulierte einen Cyberangriff auf ein ERP-System, dormakaba thematisierte sichere Zutrittssysteme, Scheuss & Partner verglich AlpineAI und Microsoft Copilot, und T-Systems widmete sich Agentic AI.

Die ausgebuchten «meet & match»-Gespräche ermöglichten gezielte Kontakte in 15-minütigen Treffen. Neu bot der FRZ Städte- und Gemeindetreffpunkt den direkten Austausch zwischen Unternehmen und öffentlicher Hand. Beim Apéro riche wurden die Gespräche fortgesetzt.

Die Jahres- und Eventpartner ermöglichten den Anlass. Mainpartner OPERA AG verantwortete die Veranstaltungstechnik; Premiumpartner waren Atelier Olive, Claranet, dormakaba, Scheuss & Partner und T-Systems Schweiz. (pd/mc/pg)

Empa

FRZ Excellence Award

Ausführlicher Bericht auf der FRZ-Website