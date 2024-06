Human Power und Digitalisierung: Schlüsselthemen des 10. Immobilien-Summits

Der 10. Immobilien-Summit der FRZ Flughafenregion Zürich war ein voller Erfolg. Er bot eine Kombination aus erkenntnisreichen Referaten und intensiven Networking-Möglichkeiten. Die Teilnehmenden erhielten wertvolle Einblicke in aktuelle Trends und zukünftige Entwicklungen der Immobilienbranche. Der Fokus auf «Human Power» und die Bedeutung von Netzwerken unterstrich die zentrale Rolle des Menschen in einer zunehmend digitalisierten Welt.

Am Mittwoch, 12. Juni 2024, fand in THE HALL in Dübendorf der 10. Immobilien-Summit der FRZ Flughafenregion Zürich statt. Unter dem Motto «Human Power: Mensch. Netzwerk. Erfolg.» versammelten sich 650 Gäste. Führende Experten innerhalb und ausserhalb der Immobilienbranche boten Einblicke in aktuelle Markttrends, digitale Technologien und die Zukunft des Bauens.

André Ingold eröffnete den 10. Immobilien-Summit der FRZ Flughafenregion Zürich. Er betonte die Bedeutung der Veranstaltung als Plattform für Wissensaustausch und Vernetzung in der Immobilienbranche. Ingold hob die beeindruckende Entwicklung der Stadt Dübendorf und der angrenzenden Gemeinden hervor, die sich zu einem dynamischen Wirtschaftszentrum entwickelt haben. Mit einem Bevölkerungswachstum von über 18 Prozent in den letzten zehn Jahren, verglichen mit 12 Prozent kantonsweit, illustriert Dübendorf die Attraktivität und das Wachstumspotenzial der Flughafenregion. Der Innovationspark Zürich in Dübendorf soll jetzt Fahrt aufnehmen. Hier entstehen kurzfristig über 3000 Arbeitsplätze, mittel- und langfristig sind sogar 12’000 bis 15’000 Arbeitsplätze vorgesehen.

Ingold stellte das diesjährige Thema des Summits «Human Power: Mensch. Netzwerk. Erfolg.» vor und erklärte, dass die Veranstaltung darauf abzielt, innovative Gedanken und Diskussionen in der Immobilienbranche anzustossen. Er betonte die Rolle der Menschen in der Immobilienbranche, die trotz technologischer Fortschritte und der Nutzung von Künstlicher Intelligenz weiterhin im Mittelpunkt stehen. Er dankte den 14 Städten und Gemeinden, die zur FRZ gehören, sowie den zahlreichen Mitgliedern und Jahres- und Eventpartnern, deren Unterstützung die hohe Qualität der Arbeit der FRZ ermöglicht.

Komplexität steigt

Rahel Kindermann Leuthard, Geschäftsführerin der FRZ Flughafenregion Zürich, würdigte das zehnjährige Jubiläum des Immobilien-Summits und dankte allen Beteiligten für ihre kontinuierliche Unterstützung. Kindermann Leuthard erläuterte, dass die FRZ Flughafenregion Zürich nicht nur ein Wirtschaftsnetzwerk, sondern auch eine treibende Kraft für die Standortentwicklung ist. Sie stellte die zahlreichen Bauprojekte in der Region vor.

Kindermann Leuthard äusserte sich zum Motto des Summit wie folgt: “In allen Bereichen unseres Lebens hat die Komplexität längst ein Ausmass erreicht, in der Erfolg nur noch gemeinsam mit anderen möglich ist. Wir brauchen Führungskräfte mit Mut, Passion und einer klaren, starken Vision.”

Überblick zum Immobilienmarkt

Claudio Saputelli, Chief Investment Officer Global Real Estate bei UBS Switzerland AG, gab einen Überblick über den Immobilienmarkt. Er begann seine Präsentation mit der Feststellung, dass die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz in der ersten Jahreshälfte 2024 die 9-Millionen-Grenze überschritten hat. Diese demografische Entwicklung, kombiniert mit einer stabilen, jedoch nicht ausreichend wachsenden Bautätigkeit, führt zu einem anhaltenden Inflationsdruck auf die Immobilienpreise. Noch nie in der Geschichte des Landes sei die Wohnbevölkerung so schnell gewachsen und derart stark durch internationale Migration getrieben gewesen.

Bisher ging ein starkes Bevölkerungswachstum auch immer mit einer hohen Bautätigkeit einher. Doch aktuell sei dies nicht der Fall. Und das werde für den Wohnungsmarkt Konsequenzen haben. Er erklärte, dass die hohe Nachfrage nach Wohnraum, insbesondere in städtischen Gebieten wie Zürich und Genf, zu steigenden Immobilienpreisen führt. Diese Nachfrage wird durch die stabile Wirtschaftslage und die hohe Lebensqualität in der Schweiz weiter angeheizt.

Human Power und digitale Technologien

Lydia Naef, Chief Real Estate Officer am Flughafen Zürich AG, präsentierte ihre Einblicke in das Immobilienmanagement des Flughafens Zürich. Ihr Vortrag betonte die Bedeutung der menschlichen Leistung und die Integration digitaler Technologien zur Optimierung von Immobilienprojekten. Naef erinnerte daran, dass die Flughafen Zürich AG auch umfangreiche Immobilienprojekte betreuen würde.

Naef erläuterte, wie «Human Power» im Immobilienmanagement des Flughafens Zürich eine zentrale Rolle spielt. Sie betonte, dass emotionale Intelligenz, kreative Problemlösung und Führungsqualitäten essenziell sind, um Projekte erfolgreich zu entwickeln und umzusetzen. Sie präsentierte konkrete Beispiele aus der Praxis, wie diese menschlichen Fähigkeiten eingesetzt werden, um komplexe Herausforderungen zu meistern.

Ein bedeutender Teil ihrer Präsentation widmete sich den digitalen Technologien, die am Flughafen Zürich eingesetzt werden. Naef erklärte, wie Building Information Modeling (BIM), Internet of Things (IoT), künstliche Intelligenz (AI) und Virtual Reality (VR) genutzt werden, um den gesamten Lebenszyklus von Immobilienprojekten zu verwalten. Sie zeigte auf, wie diese Technologien dazu beitragen, Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Insbesondere hob sie die Entwicklung des neuen Dock A hervor, bei dem diese Technologien umfassend eingesetzt werden, um eine nahtlose Integration von Planung, Bau und Betrieb zu gewährleisten. Naef betonte, dass die Kombination von menschlicher Kreativität und digitalen Tools innovative Lösungen ermöglicht, die den Anforderungen der Zukunft gerecht werden.

Mythos und Realität

Der zweite Programmteil begann mit einer Diskussion über die Themenfindung für den Immobilien-Summit. Ein wichtige Rolle spielt dabei der Fachbeirat, der von Ivo Lenherr (fsp Architekten AG, Entrepreneur, a part of MIC.MIND.SET) geleitet wird. Zusammen mit Fachbeiratsmglieglied Mario Facchinetti (PropTechMarket.ch, Gründer und Geschäftsführer) erhielt das Publikum eine Art “Behind the Scene”. Weitere Mitglieder des aktuellen Fachbeirats sind: Beat Aeschimann (Dormakaba Schweiz AG, Leiter Marketing und Produktmanagement Schweiz), Jan Schibli (Schibli-Gruppe, Inhaber und Delegierter des Verwaltungsrates), Romeo Deplazes (Energie 360° AG, Stv. CEO und Bereichsleiter Lösungen) und Roland Weber (SPS Holding AG, Strategic Sales Executive).

Anschliessend präsentierte Christian Gansch (Dirigent, Produzent und Coach) seine Analysen der orchestralen Strategien und Prozesse und zeigte, wie diese im Unternehmensalltag angewendet werden können. Christian Gansch vergleicht die Struktur und Dynamik von Orchestern mit denen von Unternehmen. Er zeigt auf, dass die komplexen Kommunikations- und Führungsprozesse, die notwendig sind, um ein Orchester zu leiten, wertvolle Lektionen für das Management und die Führung von Unternehmen bieten. Die Fähigkeit, individuelle Fähigkeiten und Vielfalt zu einer harmonischen Einheit zu formen, ist ein zentraler Punkt seiner Analysen​. Die Anpassungsfähigkeit sei sehr wichtig, schliesslich habe jeder Konzertsaal wieder eine andere Akustik und die Zahl der Proben seien begrenzt.

Gansch zeigt, wie eine orchestrale Geisteshaltung, die auf gegenseitigem Zuhören, Lernen und Handeln basiert, nicht nur in Unternehmen, sondern auch in der Gesellschaft insgesamt angewendet werden kann. Durch die Betonung von Teamarbeit und individueller Verantwortung schafft er ein Modell, das sowohl die individuelle als auch die kollektive Leistung fördert.

Apéro Riche, Networking und namhafte Sponsoren

Sylwina Spiess, erfahrene TV- und Eventmoderatorin, führte professionell durch den Tag. Zum Abschluss hielt sie eine Mentimeter-Umfrage ab, um die wichtigsten Erkenntnisse und Eindrücke der Teilnehmer festzuhalten. Musikalisch wurde der Summit mit der Girl-Band Mixed Flames untermalt: https://www.mixedflames.com Danach wurde ein Apéro Riche serviert. (FRZ Flughafenregion Zürich/mc/ps)

Der Summit wurde von namhaften Partnern und Sponsoren aus der Immobilien- und Baubranche unterstützt, darunter Summitpartner Energie 360°, The Hall, Grundfos, Purvect Air, Premiumpartner Hörmann Schweiz AG, Quooker, Dormakaba, JURA Management AG, Mökah, Seitzmeir und Baublatt, Goldpartner Erich Keller AG, EgoKiefer, Immocreate, Immoinvest, GoldenKey, AFC Energie+Sicherheit, Copytrend, newhome und Belimo.