Erfreuliches Geschäftsergebnis der RAMSEIER Suisse AG für das Jahr 2022

Sursee – RAMSEIER Suisse AG präsentiert ein erfreuliches Geschäftsergebnis für das Jahr 2022. Der Bruttoumsatz stieg um 2% auf CHF 160 Millionen. Die Produktion der Getränkeeinheiten konnte um 9% auf 239 Millionen Einheiten erhöht werden. Haupttreiber des Wachstums war der Gastronomiemarkt, der mitunter von den guten Wetterbedingungen im Sommer 2022 profitierte.

Die RAMSEIER Suisse AG profitierte im Jahr 2022 vom warmen Wetter im Frühsommer und Sommer und einer positiven Entwicklung im Gastronomiemarkt. Durch neu gewonnene Endkunden und Sortimentserweiterungen bei bestehenden Kunden konnte die RAMSEIER Suisse AG den Bruttoumsatz im Vergleich zum Referenzjahr 2019 vor der Corona-Pandemie deutlich steigern. Zusätzlich hat die RAMSEIER Suisse AG vom höheren Flugaufkommen und einem daraus resultierenden höheren Volumen des Handelsmarkenauftrags SWISS-Mineralwasser profitiert. Seit 2021 darf die RAMSEIER Suisse AG das SWISS-eigene Mineralwasser «SWISS Altitude 1150» in Elm herstellen. Aufgrund der sehr guten bisherigen Zusammenarbeit konnte der Vertrag kürzlich bis 2026 verlängert werden.

Trotz des Rückgangs im Detailhandel und eines niedrigeren Heimkonsums konnte die RAMSEIER Suisse AG ein Umsatzwachstum von 2% auf CHF 160 Millionen erzielen. Die neu eingeführten Produkte RAMSEIER Schorle Apfel mit Sommerbeeren, RAMSEIER Huus-Tee Schweizer Früchte und der funktionale Eistee SuperT trugen massgeblich zum Markenwachstum der RAMSEIER Suisse AG bei. Verschiedenen Studien[1] zufolge, ist dies dem Konsumverhalten der Schweizer Bevölkerung zu verdanken, die ein hohes Interesse an nachhaltigen und energiearmen Getränken bekundet. Zudem stieg die Produktion aller Getränke auf 239 Millionen Einheiten. Das entspricht einem Anstieg von 9%. Die Markenprodukte um die Marken RAMSEIER, SINALCO, ELMER oder der neu lancierte SuperT konnten 2022 ein hohes Umsatzwachstum von 15% gegenüber dem Vorjahr generieren. Christoph Richli, Geschäftsführer der RAMSEIER Suisse AG, zieht deshalb eine positive Bilanz: «Wir sind stolz darauf, dass wir trotz des sehr schwierigen Marktumfeldes mit einem sich wieder vor der Corona-Pandemie annähernden und damit rückläufigen Retailgeschäft sowie den Anfang 2022 noch geltenden Corona-Massnahmen in der Gastronomie unseren Umsatz weiter steigern konnten.»

Effiziente PET-Abfüllanlage und Photovoltaik-Anlage in Sursee in Betrieb genommen

Anfang 2022 konnte am Standort Sursee die PET-Weithals-Abfülllinie in Betrieb genommen werden, die in verschiedensten Bereichen effizienter ist. Die neue Anlage verbraucht weniger Wasser, Dampf sowie Reinigungsmittel und hat im Jahr 2022 bereits über 21 Millionen Einheiten abgefüllt. Dank den Investitionen in modernere und effizientere Technologien und dem bewussten Umgang mit Ressourcen ist es der RAMSEIER Suisse AG gelungen, seit 2010 den Wasserverbrauch pro Liter hergestelltem Getränk um 20% und den CO2-Ausstoss um 25% zu reduzieren. Im Herbst nahm zudem die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach am Standort Sursee ihren Betrieb auf und produziert seit Ende 2022 rund 400 Megawattstunden Energie pro Jahr, was dem Bedarf von rund 90 Einfamilienhäusern entspricht.

Zuckergehalt mit Innovationen weiter gesenkt

Der Trend der energieärmeren Ernährung wird von der RAMSEIER Suisse AG im Rahmen der Planung von Neuheiten im Markenbereich schon seit mehreren Jahren berücksichtigt. Das Innovationsteam der RAMSEIER Suisse AG forscht kontinuierlich an neuen Rezepturen. Dank dieser Entwicklungen konnte der Energiegehalt pro Liter Getränk in den letzten Jahren in verschiedenen Produkten weiter gesenkt werden und neue Produkte wie der funktionale und energiearme Eistee SuperT lanciert werden. «Wir werden in den nächsten Jahren unsere Innovationspolitik weiterführen und die sich wandelnden Bedürfnissen einer nachhaltigen sowie energieärmeren Ernährung der Schweizer Bevölkerung einbeziehen», sagt Christoph Richli.

Aus diesem Grund hat die RAMSEIER Suisse AG am 14.2.2023 die Erklärung von Mailand mit dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) unterzeichnet. Im Rahmen dieser Erklärung verpflichtet sich die RAMSEIER Suisse AG freiwillig dazu den Zuckergehalt des Gesamtsortiments zu überprüfen und gemäss der Vereinbarung auszurichten.

Ausblick 2023: Produkteneuheiten und Erlebniswelt

Nachhaltigkeit steht auch in Zukunft im Fokus des Unternehmens der RAMSEIER Suisse AG und in seiner umfangreichen Sortimentsentwicklung. Im Frühling 2023 werden dazu unter der Marke RAMSEIER eine Apfelschorle in Bio-Qualität, ein Bio Apfeldirektsaft klar und ein Apfelessig in Bio-Qualität lanciert.

2022 erfreute sich die RAMSEIER Erlebniswelt weiterhin grosser Beliebtheit und durfte über 15’000 Besucherinnen und Besucher begrüssen. Besonders das grosse Interesse der vielen Gruppenbesuche von Vereinen, Unternehmen und Schulen, erfreut die RAMSEIER Suisse AG. Auch in 2023 stehen in der RAMSEIER Erlebniswelt viele verschiedene Events auf dem Programm, so zum Beispiel die Mostwoche im September 2023. (Ramsseier/mc/hfu)