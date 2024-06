Essiggurken-Hersteller Reitzel erzielt Rekord-Umsatz

Aigle – Die auf Essiggemüse und Saucen spezialisierte Reitzel-Gruppe hat 2023 so viel umgesetzt wie noch nie. Das Schweizer Geschäft legte zu. Gewinnzahlen nennt das Unternehmen nicht.

Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um 5 Prozent auf 113 Millionen Franken, wie die Westschweizer Gruppe am Montag mitteilte. Knapp die Hälfte davon erwirtschaftete sie im heimischen Markt: Reitzel Schweiz setzte 54 Millionen um – das sind 3 Prozent mehr als im Jahr davor.

Gleichzeitig hat das für die Marke «Hugo» bekannte Unternehmen in die Digitalisierung der Betriebsabläufe und das Wachstum im Bereich Foodservice investiert. Der Umsatz in diesem Segment steige stetig und habe im letzten Jahr 44 Millionen erreicht, heisst es.

Mit Blick nach vorne will die Gruppe weiter wachsen. Konkrete quantitative Ziele nennt Reitzel aber nicht. Das Unternehmen beschäftigt den Angaben zufolge 545 Mitarbeitende, davon 127 am Hauptsitz in Aigle im Kanton Waadt. (awp/mc/pg)

