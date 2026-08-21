Esther Zermatten zur CEO von Air-Glaciers ernannt

Sion – Air-Glaciers wird ihre Geschäftsleitung ab dem 1. Dezember 2026 Esther Zermatten anvertrauen. Die 53-jährige Walliserin und erfahrene Führungskraft des Schindler-Konzerns tritt die Nachfolge von Bernard Vogel an, der nach sechs Jahren an der Spitze des Unternehmens vorzeitig in den Ruhestand geht.

Die 53-jährige Walliserin Esther Zermatten, ist Betriebsökonomin und Inhaberin eines Master of Science in Business Administration mit Vertiefung in Innovation Management. Sie blickt auf eine erfolgreiche, mehr als 25-jährige Karriere bei der Schindler Gruppe zurück. Zuletzt trug sie als Head Repair Management weltweite Verantwortung. Im Laufe ihrer Karriere war sie für die Schindler Gruppe zunächst in Sion, anschliessend während vier Jahren in Paris und schliesslich am Hauptsitz in Ebikon tätig.

Esther Zermatten überzeugte den Verwaltungsrat durch ihren menschenorientierten Führungsstil, ihre breite Führungserfahrung in einem internationalen Umfeld sowie ihre starke Verankerung im Wallis, wie Air-Glaciers in einer Mitteilung schreibt.

Zermatten wird ihre Funktion offiziell am 1. Dezember 2026 antreten. Bis zu ihrem Stellenantritt ist eine schrittweise Übergabe mit dem heutigen CEO, Bernard Vogel, vorgesehen, der anschliessend in den vorzeitigen Ruhestand geht. (mc/pg)