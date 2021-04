Evolva ernennt Norbert Bender zum Chief Medical Officer

Evolva-CEO Neil Goldsmith.

Reinach – Das Biotech-Unternehmen Evolva hat Norbert Bender zum Chief Medical Officer (CMO) ernannt. Bender werde zudem Mitglied der Geschäftsleitung, wie Evolva am Montag mitteilte. Die Position des CMO, war seit dem Ausscheiden von Jessica Mann im Jahr 2010 nicht besetzt.

Bender war Unternehmensangaben zufolge über 20 Jahre, in leitender Funktion in Pharma- (Hoechst AG, Knoll AG) und Biotechnologieunternehmen (Cardion, Trigen, ViroLogik), sowohl in Europa als auch in Nordamerika tätig. Bender verfüge über spezielle Kenntnisse im kardiovaskulären Bereich und war an der Entwicklung von Ramipril und dessen fixen Kombinationen, sowie Reviparin, Sibutramine und Adalimumab beteiligt. (awp/mc/ps)

