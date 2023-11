Evolva verkauft Aktivitäten an Lallemand und wird von Börse verschwinden

Reinach – Die Baselbieter Evolva ist am Ende. Das Biotech-Unternehmen verkauft seine Aktivitäten an die kanadische Lallemand-Gruppe. Die Aktionäre werden danach gemäss heutiger Planung eine Liquidationsdividende zwischen 70 Rappen und 2,40 Franken erhalten und die Aktie soll dekotiert werden.

Konkret hat Evolva gemäss Mitteilung vom Dienstag mit der Schweizer Lallemand-Tochter Danstar Ferment AG einen Vertrag über den Verkauf bzw. Kauf von 100 Prozent der Aktien der Evolva AG unterzeichnet. Die Evolva AG ist eine 100%-Tochter der Evolva Holding und hält alle Aktivitäten des Unternehmens. Der Kaufpreis beträgt laut den Angaben 20 Millionen Franken, vorbehaltlich üblicher Anpassungen nach der Unterzeichnung bzw. dem Vollzug der Transaktion.

Darüber hinaus haben Evolva und Danstar Ferment laut den Angaben eine Earn-Out-Vereinbarung getroffen, die zusätzliche zukünftige bedingte Kaufpreiszahlungen von bis zu 10 Millionen Franken vorsieht, abhängig von der Erreichung bestimmter produktbezogener Umsatzziele in den nächsten 18 Monaten.

Der Nettoerlös aus der Transaktion soll nach Befriedigung aller Gläubigeransprüche und nach Ablauf von Gewährleistungsfristen an die Evolva-Aktionäre ausgeschüttet werden. Danach ist die Liquidation des Unternehmens vorgesehen, die im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein dürfte.

Lallemand mit Sitz in Montreal ist auf die Herstellung und den Vertrieb von Hefe- und Bakterienprodukten spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 5000 Mitarbeitende.

Liquidationsdividende

Basierend auf den heute verfügbaren Informationen schätzen die Evolva-Verantwortlichen die potenzielle Liquidationsdividende (pro Aktie) derzeit auf eine Bandbreite zwischen 0,70 Franken (unter der Annahme einer gewissen Kaufpreisanpassung nach unten und der Nichterreichung des Earn-Out-Ziele) und 2,40 Franken (unter der gegenteiligen Annahme).

Evolva werde die Aktionäre in den kommenden Tagen zu einer ausserordentlichen Generalversammlung einladen, die voraussichtlich noch in diesem Jahr stattfinden werde. Dabei sollen die Aktionäre der Transaktion und der Liquidation zuzustimmen und die Dekotierung der Evolva-Aktien von der Schweizer Börse SIX beschliessen.

Falls die Aktionäre den genannten Punkten zustimmen, soll die Dekotierung nach einer üblichen Frist von sechs bis 12 Monaten nach der ausserordentlichen Generalversammlung erfolgen, heisst es.

Der Verwaltungsrat von Evolva unterstützt gemäss den Angaben die Transaktion einstimmig und empfiehlt den Aktionären entsprechend die Genehmigung der Transaktion. Die grösste Aktionärin – Nice & Green SA mit einem Anteil von rund 25 Prozent – habe ihre Unterstützung ebenfalls bestätigt. (awp/mc/ps)

Evolva