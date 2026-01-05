EY Schweiz verstärkt sich mit Übernahme bei der Beratung im öffentlichen Sektor

Zürich – Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen EY Schweiz hat die Berner Beratungsfirma couniq auf den 1. Januar 2026 übernommen. Mit der Akquisition der auf IT und digitale Transformation im öffentlichen Bereich spezialisierten Firma verstärkt sich EY im Bereich Beratung von Verwaltungen und dem öffentlichen Sektor.

Axel Timm, Partner und Leiter Government & Public Sector bei EY Schweiz sagt: «Wir freuen uns sehr, die Mitarbeitenden von couniq bei EY Schweiz willkommen zu heissen. Ihre Expertise in digitaler Transformation und Beratung im öffentlichen Sektor wird unsere Fähigkeit weiter stärken, innovative Lösungen für unsere Kunden zu liefern.»

Patrik Riesen, Gründer von couniq und neu Partner im Bereich Technologieberatung bei EY Schweiz ergänzt: «Wir sind begeistert, zu EY zu stossen. couniqs Reputation für Exzellenz und unser kooperativer Ansatz passen perfekt zu den Werten von EY. Gemeinsam werden wir unseren Kunden noch bessere Unterstützung bieten, um komplexe digitale Herausforderungen zu meistern und ihre strategischen Ziele zu erreichen.» (EY/mc/pg)