F10 wird Tenity: Eine neue Marke für eine neue Ära

Zürich – Im April hat F10 die Finanzierungsrunde und die Beteiligung des Managements bekannt gegeben, die es F10 ermöglichen, weltweit zu skalieren und das Unternehmen hat dank seines ersten Inkubationsfonds begonnen, spannende Frühphasenunternehmen, die im Programm aufgenommen wurden, zu unterstützen. Allein im vergangenen Jahr hat F10 100 Startups gefördert und beschleunigt, und die Alumni haben mehr als 200 Mio. USD eingenommen.

Ausserdem hat F10 mit einigen der renommiertesten, weltweit führenden Unternehmen und VCs zusammengearbeitet. Die Aktivitäten wurden von drei Hubs in drei Ländern auf aktive Programme in vier Hubs in sieben Ländern ausgeweitet – und der weltweit erste spezielle Klima-Fintech-Inkubator in den nordischen und baltischen Ländern wurde gegründet.

Das Ziel für 2023 und darüber hinaus ist es, das relevanteste und einflussreichste globale Innovationsökosystem zu werden, das die Zukunft des Finanz- und Versicherungswesens gestaltet. Um dies zu erreichen, hat sich das F10-Team Gedanken über die Marke, die Kultur und die Ziele gemacht.

Rasante Entwicklung und Umbenennung

F10 wurde 2015 von SIX in Zürich gegründet. Im Jahr 2016 wurde F10 zu einem Verein mit mehr Firmenmitgliedern, und 2019 war das Unternehmen in der Schweiz fest etabliert, mit Startups, die Preise gewannen, und vielen prominenten Finanzinstituten, die Teil des Ökosystems waren. Ab 2020 nahmen die Dinge an Fahrt auf. Mitten in einer globalen Pandemie expandierte F10 nach Singapur, eröffneten Niederlassungen in Spanien und wurden schliesslich durch die Finanzierungsrunde und das Management-Buy-in im Jahr 2022 unabhängig.

F10 hat sich von einem lokalen Inkubator zu einem globalen Innovationsökosystem und Frühphaseninvestor entwickelt. Von einem lokalen Team in Zürich zu einer globalen Organisation in Europa und Asien. Als Ergebnis dieser Entwicklung hat sich das Team entscheiden, F10 in Tenity umzubenennen.

Bereit für morgen

Tenity steht für das Erbe als auch für den Ehrgeiz: «Wir kommen von zehn und wachsen ins Unendliche». Es steht auch für den unabhängigen Geisteszustand. Tenity ist ein Ort, an dem Werte und Auswirkungen geschaffen werden. Ein Ort, an dem Startups, Unternehmen und Investoren zusammenkommen, um die Zukunft zu gestalten. Ein Ort, an dem Innovation umgesetzt wird.

In den letzten Wochen hat das Team bereits damit begonnen, die visuelle Identität zu ändern, um die globale Positionierung und die Ambitionen widerzuspiegeln, und es hat eine neue Website gestartet, die all das, was Tenity tut, besser kommuniziert. Die Änderung des Namens und des Logos ist nun der letzte Schritt zur Vollendung dieses Übergangs in eine neue Ära für die Organisation. (Tenity/mc/hfu)