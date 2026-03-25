Familie Wanner übernimmt restliche Anteile an CH Media

Aarau – Die Verlegerfamilie Wanner ist künftig alleinige Besitzerin von CH Media. Sie übernimmt per 1. April die restlichen 35 Prozent der Aktien an der CH Media Holding AG von der NZZ.

Damit liege die unternehmerische Verantwortung künftig vollständig bei der Eigentümerfamilie Wanner, teilte CH Media am Mittwoch mit.

Mit diesem Schritt würden sie einen über die letzten acht Jahre angelegten strategischen Prozess abschliessen und stabile Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung von CH Media schaffen, lässt sich CEO Michael Wanner in einer Mitteilung zitieren. Gemeinsam mit seinen Geschwistern Florian und Anna übernahm Michael Wanner das Familienunternehmen Ende 2025 von Vater und Verleger Peter Wanner.

Zu CH Media gehören unter anderen die «Aargauer Zeitung», das «St. Galler Tagblatt», die «Luzerner Zeitung», das Onlineportal «Watson» sowie zahlreiche private TV- und Radiostationen.

Das Geschäftsjahr 2025 schliesst das Medienunternehmen mit einem operativen Jahresgewinn von 14,2 Millionen Franken ab, wie CH Media weiter mitteilte. (awp/mc/pg)