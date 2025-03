Flughafen Zürich erneut als bester Flughafen Europas ausgezeichnet

Zürich – Der Flughafen Zürich bleibt europäische Spitze: So wurde der hiesige Flughafen zum siebten Mal in Folge mit dem ASQ-Award als «Bester Flughafen Europas in der Kategorie 25 bis 40 Millionen Passagiere» ausgezeichnet.

«Es freut uns sehr, dass wir diese bedeutende Auszeichnung unserer Branche erneut gewinnen konnten», lässt sich CEO Lukas Brosi in einer Pressemitteilung vom Dienstag zitieren. Sie sei eine Bestätigung für die Bemühungen der Mitarbeitenden, einen erstklassigen Service zu gewährleisten.

Der ASQ Award wird den Angaben zufolge jährlich vom Airports Council International World (ACI), dem internationalen Dachverband der Flughafenbetreiber, vergeben und basiert auf Kundenbefragungen. Die Auszeichnung würdigt Flughäfen auf der ganzen Welt, die basierend auf der Meinung der Passagiere das beste Kundenerlebnis bieten. Die Umfrage beinhaltet 34 verschiedene Kategorien wie Infrastruktur, Sicherheitskontrolle, Verpflegungsmöglichkeiten oder Hygienemassnahmen. (awp/mc/ps)