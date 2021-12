Flughafen Zürich im November mit höherem Verkehrsaufkommen

Zürich – Der Flugverkehr am Flughafen Zürich hat im November gegenüber dem Vorjahr weiter zugenommen. So starteten oder landeten mehr als doppelt so viele Flugzeuge in Kloten wie im November letzten Jahres. Zum Vorkrisenniveau fehlen auf Monatssicht aber immer noch gut ein Drittel der Flugbewegungen.

Seit Anfang Jahr wurden am Flughafen Zürich rund 112’000 Flugbewegungen verzeichnet. Damit liegt 2021 insgesamt um gut 6 Prozent über dem Vorjahr, als die Monate Januar und Februar noch nicht stark von der Corona-Pandemie beeinträchtigt waren. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 waren bis Ende November noch 270’000 Flugzeuge in Zürich gestartet oder gelandet.

Die Zahlen stammen von der er auf der Flughafenwebseite täglich aktualisierten Statistik. In dieser werden alle Flüge nach Instrumentenflugregeln ausgewiesen, der so genannte IFR-Verkehr. Neben dem Linienverkehr sind darin auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten und die Anzahl der Flugbewegungen sagt zudem nichts über die Grösse der eingesetzten Flugzeuge und deren Auslastung aus.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den November veröffentlicht der Flughafen Zürich am 13. Dezember. (awp/mc/ps)