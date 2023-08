Flughafen Zürich bleibt im Jubiliäumsjahr auf Kurs

Zürich – Der Flughafen Zürich hat die erste Hälfte seines Jubiläumsjahrs (75 Jahre) erfolgreich gemeistert. So haben sich Ertrag und Gewinn weiter dem Vorkrisenniveau angenähert. Mit Blick nach vorne zeigt sich die Flughafenbetreiberin zuversichtlich.

Der Umsatz stieg im ersten Semester 2023 im Vergleich zum Vorjahr um rund einen Viertel auf 577 Millionen Franken, wie der Flughafen Zürich am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 fehlten damit insgesamt nur noch rund 2 Prozent der Erträge.

Steigende Passagierzahlen

Der Zuwachs im Vergleich zur Vorjahresperiode ist in erster Linie den höheren Erträgen aus dem Fluggeschäft zu verdanken. Mit dem grösseren Verkehrs- und Passagieraufkommen stiegen die Einnahmen aus dem regulierten Bereich um mehr als ein Drittel auf 279 Millionen Franken. Damit seien bereits wieder 88 Prozent des Niveaus von 2019 erreicht worden, heisst es.

Weiterhin mehr als die Hälfte des Umsatzes erwirtschaftete der Flughafen Zürich im Nicht-Fluggeschäft, in dem Kommerzerträge, Parkhäuser, Immobilien sowie die internationalen Beteiligungen zusammengefasst sind. Hier stieg der Umsatz um 18 Prozent auf 298 Millionen Franken. Auch der Vergleichswert aus 2019 sei damit um 10 Prozent übertroffen worden, heisst es.

Gewinn mehr als verdoppelt

Mit dem regeren Verkehr stiegen allerdings auch die Betriebskosten im Vergleich zur Vorjahresperiode weiter an und zwar um 15 Prozent auf 253 Millionen Franken. Der operative Gewinn auf Stufe EBITDA stieg dennoch überproportional um 36 Prozent auf 324 Millionen Franken.

Unter dem Strich resultierte für das erste Semester ein Gewinn von 138 Millionen Franken, nach 55 Millionen in der Vorjahresperiode. Es sei dies nach 2019 der zweithöchste Semestergewinn in der 75-jährigen Geschichte des Unternehmens, so der Flughafen. Begünstigt wurde der Gewinnanstieg unter anderem durch tiefere Zinszahlungen nach einem Anleihenrückkauf sowie positive Marktwertveränderungen im «Lärmfond».

Insgesamt fielen die Zahlen damit vor allem auf Gewinnebene deutlich besser aus, als von den Analysten im Vorfeld erwartet.

Ausblick erhöht

Bei den Passagierzahlen und den Kommerzerträgen rechnet der Flughafen mit anhaltend positiven Trends. Für 2023 werden neu rund 28 Millionen Passagiere erwartet, verglichen mit 22,6 Millionen im Jahr 2022 und 31,5 Millionen im Jahr 2019. Im März war der Flughafen noch von 26 Millionen Passagieren ausgegangen. Trotz den gestiegenen Betriebskosten soll auch der Gewinn im laufenden Jahr «deutlich höher» ausfallen als im Jahr 2022.

Die Investitionen lagen in der ersten Jahreshälfte bei rund 163 Millionen Franken. Insgesamt will der Flughafen Zürich im laufenden Jahr rund 500 Millionen Franken investieren, wobei im internationalen Geschäft der Fokus auf dem Bau des Flughafen Noida für die Metropolregion Delhi liegt. Am Standort Zürich soll unter anderem die Gepäcksortieranlage erneuert werden. (awp/mc/ps)