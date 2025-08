Flughafen Zürich kratzt an alten Rekorden

Zürich – Am Flughafen Zürich sind im Juli mehr Flugzeuge gestartet und gelandet als im Vorjahr. Der Rückstand auf das Niveau von vor der Coronakrise verringert sich weiter.

Mit insgesamt 24’992 Starts und Landungen lag das Verkehrsaufkommen im Juli um 3,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie eine Datenauswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Der Juli war somit der bisher verkehrsreichste Monat des laufenden Jahres.

Im Vergleich zum Juli 2019 – dem letzten Jahr vor der Pandemie – beträgt das Minus auf Monatssicht lediglich noch knapp 0,4 Prozent oder 95 Flugbewegungen.

Aufwärtstrend geht weiter

Damit setzt sich der Aufwärtstrend weiter fort. So legte die Zahl der Starts und Landungen seit Anfang Jahr bis Ende Juli gegenüber 2024 um 3,1 Prozent zu. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 ergibt sich noch ein Minus von 3,9 Prozent.

Die Flugbewegungen am Flughafen Zürich werden täglich erfasst und umfassen sämtliche Flüge nach den sogenannten Instrumentenflugregeln (IFR), also Linien-, Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge. Diese Zahlen stehen in Zusammenhang mit der Passagierentwicklung, weisen jedoch gewisse Abweichungen auf – bedingt durch Unterschiede in der Auslastung sowie der Grösse der eingesetzten Flugzeuge.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat Juli veröffentlicht der Flughafen Zürich am 13. August. (awp/mc/pg)