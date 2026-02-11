Flughafen Zürich mit schwungvollem Jahresstart

Zürich – Der Flughafen Zürich ist mit viel Aufwind ins neue Jahr gestartet. Im Januar wurden am grössten Schweizer Airport deutlich mehr Passagiere gezählt. Als Folge davon wurde in den Gastro-Betrieben und in den Duty-Free-Geschäften auch mehr Geld ausgegeben.

Die Zahl der Passagiere, die im Januar über den Flughafen Zürich flogen, stieg im ersten Monat des Jahres 2026 im Vorjahresvergleich um 6,8 Prozent auf 2,23 Millionen. Dabei legte die Anzahl der Lokalpassagiere um 6,6 Prozent und jene der Umsteigepassagiere um 7,4 Prozent zu. Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 2,7 Prozent auf 20’006, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst.

Zur Erinnerung: Im Gesamtjahr 2025 wurde am Flughafen Zürich mit 32,6 Millionen Passagieren ein neuer Passagierrekord erzielt. Die alte Bestmarke stammte vom Vorcorona-Jahr 2019, als der Flughafen 31,5 Millionen Fluggäste gezählte hatte.

Steigende Airside-Umsätze

Der Kommerzumsatz, bestehend aus den Einnahmen aus dem Duty-Free-Geschäft, der Gastronomie und weiteren Dienstleistungen zog im Januar ebenfalls an. Die entsprechenden Umsätze stiegen um 6,4 Prozent auf 46,9 Millionen Franken.

Dabei stiegen die Verkäufe auf der Airside, also dem Bereich nach der Sicherheitskontrolle, um 12,1 Prozent. Auf der Landseite nahmen sie mit -0,6 Prozent hingegen leicht ab – hier sind die Umsätze im Shoppingcenter «The Circle» mit eingerechnet.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Januar 32’788 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. (awp/mc/pg)