Flughafen Zürich: Verhandlungen über Gebührenordnung im kommenden Jahr

Zürich – Am Flughafen Zürich wird im kommenden Jahr 2025 eine neue Gebührenordnung ausgehandelt. Dabei soll möglicherweise ein sogenannter «Roll-over-Mechanismus» zum Tragen kommen, mit dem die tatsächlich erzielten Mehr- oder Mindererträge einer Gebührenperiode in der folgenden Periode berücksichtigt werden, teilte die Flughafenbetreiberin am Montag mit. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) habe die Vernehmlassung für die dafür notwendige punktuelle Revision der Verordnung über der Flughafengebühren gestartet.

Die Einführung dieses Mechanismus soll die Gebührenverhandlungen zwischen den Parteien vereinfachen, heisst es weiter. Damit verbesserten sich die Aussichten auf ein einvernehmliches Verhandlungsergebnis zwischen den Fluggesellschaften und Flughafenbetreiber. Interventionen des BAZL wegen Verletzung des Kostendeckungsprinzips während der Gebührenperiode würden damit unnötig.

Der endgültige Entscheid über die Revision der Verordnung werde vom Bundesrat voraussichtlich im 4. Quartal 2024 gefällt, so die Meldung. Die Verhandlungen über die kommende Gebührenordnung sollen dann wie bereits vermeldet ab April 2025 aufgenommen werden. (awp/mc/ps)