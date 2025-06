Forbo muss sich erneut neuen CEO und Finanzchef suchen

Baar – Beim Industriekonzern Forbo stehen weitere Wechsel in der Konzernleitung an. Interims-CEO und Finanzchef Andreas Jaeger will das Unternehmen im Verlauf des vierten Quartals verlassen.

Jaeger habe sich für eine neue berufliche Herausforderung entschieden, teilt der Spezialist für Bodenbeläge und Kunststoffbänder am Montag mit. Der Finanzchef hatte im Februar wegen einer Erkrankung des damaligen CEO Jens Fankhänel interimistisch auch dessen Aufgaben übernommen. Der ehemalige Kardex-CEO Fankhänel seinerseits wurde erst im März 2023 als Ersatz für Michael Schumacher als CEO eingesetzt.

Jaeger wird seine Funktionen laut den Angaben im bisherigen Rahmen weiter ausüben. Die Suche nach einer Nachfolge ist eingeleitet. (awp/mc/ps)