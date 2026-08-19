Forum für Innovation: Wie KMU und Hochschulen gemeinsam Innovation realisieren

Pfäffikon SZ – Das kommende Forum für Innovation widmet sich dem Thema «Wie KMU und Hochschulen gemeinsam Innovation realisieren». Damit knüpft das Forum thematisch an die letztjährige Ausgabe an. Diese zeigte klar, dass ein grosses Interesse an einer engeren Zusammenarbeit zwischen KMU und Hochschulen besteht.

Viele kleine und mittlere Unternehmen im Kanton Schwyz stehen vor der Frage, wie sie Innovation gezielt fördern und dabei externe Expertise einbinden können. Hochschulen bieten hier wertvolle Ressourcen – von aktuellem Forschungswissen über Technologieplattformen bis hin zur Realisierung konkreter Innovationsprojekte.

Doch: Wie anfangen? Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Zusammenarbeit? Welche Hochschule ansprechen? Welche Ideen oder Projektstadien eignen sich?

Mit dem Forum für Innovation bieten Schwyz Next und das kantonale Amt für Wirtschaft einen Rahmen, in dem sich Hochschulen und Firmen direkt begegnen und austauschen können. Dadurch werden Innovationspotenziale für KMU sichtbar, verständlich und es können konkrete Innovationsprojekte angestossen werden.

Das Forum für Innovation findet jährlich statt und bietet Inspiration zu Innovations- und Digitalisierungsthemen in Form von Inputreferaten, Best Practices und Netzwerkmöglichkeiten. Eine Expo ergänzt das Format – am 24. August 2026 mit Vertreter*innen von verschiedenen Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Zielpublikum

Geschäftsleitungen und Innovationsverantwortliche von KMU, die technologieaffin sind und/oder über konkrete Innovationsvorhaben verfügen

Programm

16.30 Uhr

Eintreffen der Gäste

17.00 Uhr

Begrüssung, Referate und Pitches

Grusswort

Petra Steimen-Rickenbacher, Regierungsrätin

Vorsteherin Volkswirtschaftsdepartement Kanton Schwyz

Zukunftsimpuls – Technologie-Ausblick:

Wie wird aus einem Problem ein Rohstoff und wie sieht das Nachhaltigkeitsprofil der Technologien von morgen aus?

Claudia Schärer, Programmleiterin Foresight, Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften SATW

Praxisbeispiel aus der Industrie:

Vom Aufbau eines Digital Hub über das Prioritätensetzen bis hin zum konkreten Anwendungsfall

Christian Huber, Head of Digital Hub, Oerlikon

5-Min.-Pitches der Hochschulen

– HSLU Hochschule Luzern

– OST – Ostschweizer Fachhochschule

– FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz

– CSEM Schweizer Technologie-Innovationszentrum

– ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

18.15 Uhr

Expo und Austausch mit Hochschul-Vertreterinnen und -Vertreter, Apéro

Unsere Forschungspartner stellen im Rahmen einer kleinen Expo ihre Expertise und Angebote im Bereich der Innovationsunterstützung vor. Parallel dazu wird ein Apéro serviert, der Gelegenheit zum fachlichen Austausch und Netzwerken bietet.

19.30 Uhr

Ende der Veranstaltung

Moderation

Ramona Schelbert, Tele 1

Ausstellerinnen

Kosten

Die Teilnahme ist kostenlos.

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