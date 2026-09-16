Schwyz Next: Zentral Hack 2026

Rotkreuz – Dieser Hackathon vereint mehrere bestehende Events und Hackathons zu einem Grossevent. Ziel ist es, Innovation und Nachwuchsförderung in der Region voranzubringen.

Während 24 Stunden dreht sich alles um Code, Kreativität und Teamwork. Der Zentral Hack versteht sich als Plattform für neue Ideen und innovative Lösungen, fördert die nächste Generation von ICT-Talenten und stärkt die Vernetzung von Bildung, Wirtschaft und Community.

Regional Impact: Info und Anmeldung

Campus Challenge: Info und Anmeldung

AI Agentic: Info und Anmeldung

Young Talents: Info und Anmeldung