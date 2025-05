Ypsomed steigert Gewinnzahlen und leitet Verkauf von Ypsotec ein

Burgdorf – Das Medizinaltechnik-Unternehmen Ypsomed ist im Geschäftsjahr 2024/25 kräftig gewachsen. Gleichzeitig wird der Umbau des Unternehmens vorangetrieben. Und nach der Trennung vom Diabetes-Geschäft werden die Burgdorfer weiterhin viel investieren.

Ypsomed erzielte in dem per Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 748,9 Millionen Franken. Bereinigt um das verkaufte Pen-Nadel- und Blutzuckermessgeschäft sowie um weitere Einmaleffekte sind das fast 38 Prozent mehr als im Jahr zuvor, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Im fortgeführten Geschäftsbereich Delivery Systems erwirtschaftete Ypsomed 502,3 Millionen Franken und damit 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Segment Diabetes Care, dieses wird noch im laufenden Jahr verkauft, kam Ypsomed auf 236,9 Millionen.

Auch den operativen Gewinn konnte Ypsomed deutlich steigern. Der ausgewiesene EBIT kletterte um 31 Prozent auf 112,9 Millionen Franken. Der Wert beinhalte «wesentliche» Effekte aus aufgegebenen und aufzugebenden Geschäftsbereichen.

Ypsotec wird verkauft

In diesem Zusammenhang wurde beschlossen, auch für den Bereich Ypsotec den Verkaufsprozess einzuleiten. Ypsotec produziert Präzisions- und Frästeile für die Medizintechnik, die Halbleiterindustrie sowie die Luft- und Raumfahrt. Mit der Neuaufstellung ergäben sich keine relevanten Synergien mehr.

Noch besser sieht es aus, werden die veräusserten Bereiche ausgeklammert. In dieser Betrachtung stieg der EBIT von Ypsomed um 42,5 Prozent auf 140,5 Millionen – versprochen wurden «rund 140 Millionen». Der Reingewinn schliesslich kletterte um knapp 12 Prozent auf 87,5 Millionen Franken.

Die Aktionäre sollen darum auch in den Genuss einer höheren Dividende kommen. Konkret schlägt Ypsomed die Erhöhung auf 2,20 Franken je Aktie vor nach 2,00 Franken im Vorjahr. Sie soll zur Hälfte jeweils aus Reserven aus Kapitaleinlagen und Gewinnreserven ausgeschüttet werden.

Mit den vorgelegten Zahlen hat Ypsomed beim Umsatz die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen, mit den Gewinnzahlen aber leicht verfehlt.

Wachstum von 20 Prozent erwartet

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 zeigt sich das Unternehmen weiterhin zuversichtlich. Beim Umsatz wird für das fortgeführte Geschäft Delivery Systems ein Wachstum von rund 20 Prozent erwartet. Beim EBIT peilt Ypsomed einen Wert von 190 bis 210 Millionen an.

Im Rahmen eines globalen Investitionsprogramms baut Ypsomed die Produktion an den bestehenden Standorten in der Schweiz und in Deutschland aus und errichtet neue Produktionsstätten in China und Nordamerika. In Sachanlagen wurden im Berichtsjahr 206 Millionen Franken investiert.

Ypsomed ist auf die Entwicklung und Herstellung von Injektions- und Infusionssystemen für die Selbstmedikation spezialisiert. Das 1984 gegründete Unternehmen liefert Pens, Autoinjektoren und Pumpensysteme zur Verabreichung von flüssigen Medikamenten.

Das Geschäft der gesamten Diabetes-Care-Sparte wird Ypsomed an die in ebenfalls Burgdorf ansässige Firma Tecmed verkaufen, wie unlängst angekündigt. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 über die Bühne gehen. (awp/mc/pg)