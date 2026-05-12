Führungswechsel bei Budliger Treuhand AG

Zürich – Per 1. Oktober 2026 gibt CEO Claude Rohrer die operative Leitung der Budliger Treuhand AG an Philipp Bachmann weiter.

Philipp Bachmann stiess im Mai 2022 zur Budliger Treuhand AG und zeichnet seither als COO für den Bereich Services verantwortlich. Im Herbst dieses Jahres übernimmt Philipp Bachmann neu den CEO-Posten und verantwortet zusammen mit den bisherigen Geschäftsleitungsmitgliedern Christian Affolter (Wirtschaftsprüfung), Bernhard Bingisser (Treuhand), Tom Lawson (Steuern) und Flurina Sialm (Treuhand) die operative Leitung der Budliger Treuhand AG.

«Ich freue mich sehr darauf, ab Oktober als CEO noch mehr Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit unserer erfahrenen Geschäftsleitung und unseren Mitarbeitenden die Zukunft von Budliger weiter erfolgreich zu gestalten,» schaut der künftige CEO Philipp Bachmann der neuen Herausforderung optimistisch entgegen.

Claude Rohrer, der seit vier Jahren die CEO-Position innehat, übernimmt per 1. Oktober die operative Leitung der OBT Gruppe, mit welcher Budliger als Tochtergesellschaft eng verbunden ist. Er hat aktuell neben der Geschäftsführung der Budliger Treuhand AG die Leitung der Wirtschaftsprüfung bei OBT inne und übernimmt vom langjährigen OBT CEO Thomas Züger.

Anlässlich der Generalversammlung der Budliger Treuhand AG im März 2026 wurde Thomas Züger als neuer Verwaltungsratspräsident gewählt. Er übernimmt die Funktion von Mark Roth. Zusätzlich ergänzt Christian Affolter den Verwaltungsrat als neues Mitglied.

Claude Rohrer bleibt der Budliger Treuhand AG über Oktober 2026 hinaus als Verwaltungsratsmitglied erhalten und ist überzeugt: «Mit dieser Nachfolgelösung gehen wir als Budliger Treuhand AG den eingeschlagenen Weg mit Kontinuität und Nachhaltigkeit erfolgreich weiter. Wir freuen uns auf die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit unseren Kunden». (OBT/mc/ps)

Über Bud­liger Treuhand AG

Seit der Gründung 1942 ori­en­tiert sich Bud­liger Treuhand AG am Leitsatz «Ihnen dienen zu dürfen». Die Bud­liger ist Dienst­leister aus Über­zeugung, die die Wünsche der Kunden immer an den Anfang des Han­delns stellt. Die Partner und die Ge­schäfts­leitung sind aus­ge­wie­sene Ex­perten in Wirt­schafts­prüfung, Rech­nungs­legung und Con­trolling, Steu­er­wesen und Per­so­nal­wesen. Ihnen zur Seite stehen hoch qua­li­fi­zierte Mit­ar­bei­tende mit lang­jäh­riger Be­rufs­er­fahrung und un­ter­neh­me­ri­schem Know-how. Die Kunden er­halten damit eine um­fas­sende und auf ihre Be­dürf­nisse aus­ge­rich­tete Be­treuung. Die An­sprech­person ist für die Kunden da, wann immer sie diese brauchen. Pri­vat­per­sonen im In- und Ausland und Un­ter­nehmen aller Grössen und Branchen zählen auf die Kom­pe­tenzen in der Steu­er­be­ratung, in der Wirt­schafts­prüfung und Wirt­schafts­be­ratung, im Rech­nungs- und Per­so­nal­wesen und in der erbrecht­lichen Be­ratung der Bud­liger. Bud­liger ist für ihre Kunden da. budliger.ch