Führungswechsel bei NOVAC-SOLUTIONS: Skalierungsexpertin Marta Meyer wird CEO

Zürich – In der Schweiz stehen Tausende Wohnungen und Gewerbeflächen leer, während gleichzeitig Wohnraum fehlt und Unternehmen flexible Flächen suchen. Genau das nimmt NOVAC-SOLUTIONS seit zehn Jahren nicht hin: «No Vacancy» – Leerstand nicht hinnehmen, sondern Immobilien temporär mit Leben füllen.

Heute ist das Unternehmen schweizweit führend in Konzeption, Organisation, Umsetzung und Betrieb von Zwischennutzungen – von Mietwohnungen über Gewerbeflächen bis zu Hotels: über 200 realisierte Projekte, mehr als 10’000 Menschen mit einem Zuhause auf Zeit, rund 300’000 Hotelgäste und hunderte Unternehmen mit temporären Büroflächen.

Für die nächste Wachstumsphase setzt NOVAC bewusst auf eine Skalierungsexpertin: Seit Februar 2026 verantwortet Marta Meyer als CEO das Tagesgeschäft. Firmengründer Alexandros Tyropolis, der das Unternehmen vor zehn Jahren aufgebaut hat, wechselt in den Verwaltungsrat und übernimmt dort das Präsidium.

Neue CEO mit Fokus auf Wachstum und Skalierung

Marta Meyer bringt rund 20 Jahre Managementerfahrung in schnell wachsenden Unternehmen mit. Ihre Prioritäten als CEO: nachhaltiges Wachstum, effizientere Prozesse sowie der gezielte Einsatz von Automatisierung und künstlicher Intelligenz – mit dem Ziel, sich auf das zu konzentrieren, was für Kundinnen und Kunden zählt: spürbare Dienstleistungsqualität.

Gründer fokussiert sich künftig auf Innovation

Für Gründer Alexandros Tyropolis ist der Wechsel der Abschluss einer geordneten, lückenlosen Übergabe. Als Verwaltungsratspräsident konzentriert er sich künftig auf strategische Innovationsthemen – bei NOVAC-SOLUTIONS ebenso wie bei seinem zweiten Standbein im Immobilienbereich, ailean Real Estate. (Novac/mc/hfu)