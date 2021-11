Gaëlle Boix neue Leiterin Genf von Egon Zehnder

Zürich / Genf – Gaëlle Boix übernimmt per 1. November 2021 als Managing Partner die Verantwortung für das Genfer Büro von Egon Zehnder. Sie folgt auf Marc Erzberger, welcher während den vergangenen 6 Jahren die Genfer Niederlassung erfolgreich ausgebaut und die Präsenz des Beratungsunternehmens nachhaltig verstärkt hat.

Gaëlle Boix ist seit September 2008 für das Leadership Advisory Unternehmen Egon Zehnder tätig. Sie wurde 2015 als erste Frau in der Schweiz zur Partnerin gewählt. Sie ist eine tragende Säule des Bereichs global Healthcare und verantwortlich für die Kundenbeziehung zu mehreren führenden und global tätigen Unternehmen. Egon Zehnder ist Schweizer Marktführer und rangiert weltweit unter den Top 3 der Executive-Search-Firmen.

Vor ihrer Tätigkeit für Egon Zehnder, war Gaëlle Boix als Associate Principal bei McKinsey & Company in Genf tätig, wo sie sich auf das Gesundheitswesen spezialisierte. Gaëlle Boix ist in Barcelona geboren und aufgewachsen und verfügt über das Schweizer, französische und spanische und Bürgerrecht. Nach dem Abschluss eines Bachelors in Physik und einem Master mit Doktorat in Teilchenphysik an der Universitat Autònoma de Barcelona, arbeitete sie als Forscherin am CERN in Genf.

Der Ausbau des Bereichs Leadership Solutions steht im Mittelpunkt der Aktivitäten der 1964 in der Schweiz gegründeten Personalberatung Egon Zehnder. Neben der Suche von passenden CEOs sowie geeigneten Mitgliedern von Vorständen und Verwaltungsräten bietet Egon Zehnder durch die Leadership Advisory massgeschneiderte Lösungen für die Weiterentwicklung von Führungspersönlichkeiten, ihrer Teams und Organisationen an. (Egon Zehnder/mc/ps)

